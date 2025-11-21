林百貨摩登大遊行 12/6同歡

林百貨府城摩登大遊行以「作伙來林 逗熱鬧」為主題，邀請三十組團體，和全民一起領略台南獨有的暖冬盛典。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

林百貨迎來九十週年，年度盛事府城摩登大遊行，今年以「作伙來林 逗熱鬧」為主題，十二月六日將於三十組團體參與，邀請所有人共創城市盛典。

市長黃偉哲應邀出席，強調林百貨是台南文化資產，深具城市象徵意義和文化魅力，摩登大遊行邁入第十一屆，規模盛大，猶如美國紐約有享負盛名的Macy’s感恩節大遊行，「摩登大遊行」也成為台南最具代表性遊行，歡迎全國民眾前來領略台南獨有的暖冬盛典。

林百貨董事長陳慧姝指出，今年摩登大遊行規模盛大，串聯三十組團體、超過五百位參與者，從傳統武藝、設計走秀、藝文表演到合唱演出，讓街區與古蹟化身流動舞台，而以華麗造型著稱的「 Focus 時尚流行館」將以《作伙嘉年華》登場，「榮耀揮旗牛仔」領隊出陣，「花樣蝴蝶結少女」則以趣味造型展現活力，以多彩節奏，為府城注入年末熱鬧的城市表情。

活動也強調「與民共創」，邀請「艸非火工作室」以當代藝術手法規劃「繽紛旗海共創計畫」，以林百貨經典店旗為靈感延伸設計，在騎樓設置共創體驗區，募集市民對台南的祝福與想像，屆時也將成為遊行的吸睛作品。另「林聚點」藝文空間也推出「小世界大熱鬧：一：十二的幸福時光」袖珍展，由安平出身的藝術家李惠月以一比十二比例，重現府城街巷、攤位、節慶等日常生活景象，她以細膩的庶民視角，呈現府城的幸福與人情味，讓民眾在微縮世界中重新看見城市生活溫度。

文化局強調，林百貨是曾被譽為「台南銀座」歷史地標，作為台南重要文資建築與文化場域，將以「文化帶動城市」方向，鼓勵民眾參與，跨界合作與文化行旅，讓歷史場域成為最能貼近市民生活的文化力量。