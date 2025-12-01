林百貨摩登大遊行12月6日登場 展現府城魅力匯聚30組團體共襄盛舉

臺南重要歷史地標林百貨將於12月6日辦理「府城摩登大遊行」，串連藝術表演、城市記憶與在地文化，成為市民與遊客年末最期待的城市盛典之一。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 臺南重要歷史地標林百貨將於12月6日辦理年度「府城摩登大遊行」，串連藝術表演、城市記憶與在地文化，成為市民與遊客年末最期待的城市盛典之一。林百貨自再開幕以來持續推動遊行活動，不僅展現歷史建築的文化價值，也成功帶動週邊商圈及觀光人潮，是推廣城市觀光的重要夥伴。

臺南市長黃偉哲表示，林百貨作為府城指標性景點，其建築意象與城市故事深受遊客喜愛，更透過每年固定舉辦的大遊行活動，將臺南的文化底蘊透過表演與街景呈現在民眾眼前。感謝林百貨長年推動觀光藝文活動的努力，透過遊行不僅凝聚市民，也吸引更多旅客走進街區，感受臺南的獨特風貌。臺南擁有豐富的觀光資源，而這類由民間自發、多方合作的活動，讓城市的旅遊能量得以持續向外延伸；市府也將持續與林百貨及各界合作，打造更多專屬於臺南的城市風景。邀請市民及外地旅客在12月6日走入街區，一起感受臺南冬日專屬的城市魅力。

觀光旅遊局長林國華表示，今年市府協助邀請國內多組優秀團隊加入，讓遊行規模再創新高，整體將集結超過30組產官學與藝文表演團隊共同參與，內容多元且豐富，展現強大的城市文化能量。其中，在地團隊「六甲赤山表演藝術坊」則以富含祝福意涵的鼓舞演出揭開遊行序幕，展現臺南藝陣文化的力與美；來自新北市的「天馬戲創作劇團」將以高蹺與雜技展演，帶來熱鬧且節慶感十足的視覺亮點；深受年輕族群喜愛的統一獅啦啦隊 Uni Girls 也將於舞台區帶來熱力演出，成為活動的節目高潮之一。透過多元藝術表演結合街區動線，讓整條遊行路線化身最具臺南特色的開放舞台，充分展現臺南多元的旅遊魅力。

觀旅局表示，「府城摩登大遊行」將於12月6日15:00自河樂廣場出發，沿中正路行進至林百貨周邊，沿途安排鼓樂、舞蹈與多元表演；舞台區亦規劃節目演出與輕食市集，提供民眾在遊行之余享受街區風景與美味。未來市府將持續辦理具特色、能深化城市品牌的活動，讓臺南的觀光價值透過不同形式被更多人看見。歡迎市民朋友及外地旅客於12月6日一同走上街頭，共同感受府城冬日最迷人的城市盛典。

