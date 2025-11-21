「林百貨」府城摩登大遊行12/06登場 黃偉哲邀來台南逗熱鬧

台南「林百貨」於 1932 年開幕，今年迎來94周年，其年度盛事「府城摩登大遊行」將在12月6日登場，並以《作伙來林 逗熱鬧》為主題歡慶，預計有30組團體參與。 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 台南「林百貨」於 1932 年開幕，今年迎來94周年，其年度盛事「府城摩登大遊行」將在12月6日登場，並以《作伙來林 逗熱鬧》為主題歡慶，預計有30組團體參與。市長黃偉哲今(21)日出席於林百貨舉辦的活動宣傳記者會，盛情邀請海內外友人作伙踅府城，領略台南獨有的暖冬盛典。

黃偉哲表示，林百貨是台南的文化資產，深具城市象徵意義，內部有豐富的藝術文化特色，眾多友好海外城市代表蒞臨台南時，皆指定參訪林百貨，足證其文化魅力。而林百貨年度盛典「摩登大遊行」今年已邁入第11屆，規模更是一年比一年更盛大，如同美國紐約有享負盛名的Macy's感恩節大遊行，「摩登大遊行」也成為台南最具代表性的遊行，歡迎全國民眾12/6來台南，領略台南獨有的遊行盛典。

林百貨董事長陳慧姝指出，今年的摩登大遊行規模盛大，串聯30組團體、超過500位參與者，從傳統武藝、設計走秀、藝文表演到合唱演出，讓街區與古蹟化身流動舞台。以華麗造型著稱的「 Focus 時尚流行館」將以《作伙嘉年華》登場，「榮耀揮旗牛仔」領隊出陣，「花樣蝴蝶結少女」以趣味造型展現活力，以多彩節奏為府城注入年末熱鬧的城市表情。

本次活動也特別強調「與民共創」，邀請台南在地藝術策畫團隊「艸非火工作室」以當代藝術手法規劃「繽紛旗海共創計畫」，以林百貨經典店旗為靈感延伸設計。即日起至 12 月 4 日，林百貨騎樓將設置共創體驗區，募集市民對台南的祝福與想像，並將這些創作轉化為遊行隊伍中的視覺作品，讓每位市民成為城市藝術的一部分。

活動期間林百貨 4 樓的「林聚點」藝文空間推出《小世界大熱鬧：1:12 的幸福時光》袖珍展，由安平出身的藝術家李惠月以 1:12 比例重現府城街巷、攤位、節慶等日常生活景象。文化局表示，這項展覽延續李惠月 2023 年作品的熱烈迴響，以細膩的庶民視角呈現府城的幸福與人情味，讓觀眾在微縮世界中重新看見城市生活的溫度。

文化局強調，林百貨是曾被譽為「台南銀座」的歷史地標，作為台南重要文資建築與文化場域，市府未來將持續以「文化帶動城市」的方向推動更多市民參與、跨界合作與文化行旅，讓歷史場域成為最能貼近市民生活的文化力量。

