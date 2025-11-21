林百貨2025府城摩登大遊行 12/6超過5百人30組團體共同參與





林百貨將再展文化魅力 ，12月6日以「與民共創」的精神舉辦2025府城摩登大遊行，打造《作伙來林



逗熱鬧》為94週年主題，以呼朋引伴、作伙逗熱鬧為號召，邀請大家來踅府城、作伙慶祝。

遊行同時串連館內外多項大型活動，讓街道與古蹟成為人與人相遇、彼此靠近的舞台，從觀看走向參與、互動與共享，邀請市民與旅人共同走進府城的暖冬盛典，為歲末年初的城市寫下全新的熱鬧篇章。

今年的主視覺特別邀請風格簡約溫暖的插畫家 Happieslin（快樂林）操刀。擅長以乾淨線條與細膩觀察捕捉城市日常與人際情感，他以旗子與彩帶為設計語彙，呼應歷年遊行的奔騰能量，描繪出熱鬧躍動的節奏與萬人共舞的畫面。

除了遊行主軸外，忠義路也將封街登場，街區搖身一變成為熱鬧的城市派對，舞台表演、在地美食與互動遊戲接力上演，讓古蹟街道化為融合藝術與生活的文化舞台，為府城冬夜帶來最摩登的歡樂景象。

即日起至至12月4日，林百貨將於騎樓設置共創體驗區，募集市民對臺南的想像與祝福，並在遊行隊伍之中化為在街區流動的視覺作品，讓每一位參與者都成為城市藝術的一部分。同時，艸非火工作室也將以林百貨的故事為靈感，創作旗幟懸掛於騎樓之間，展現旗海飄揚的壯麗景象，讓藝術、歷史與人情在街道間交織成府城最繽紛的風景。

今年林百貨府城摩登大遊行以繽紛節奏串連府城每個精彩瞬間，陣容多達30組團體、超過500人共同參與—從傳統武藝到設計走秀，合唱人聲、藝文團體同台演出，讓城市成為一座會發光的舞台。年年以華麗造型聞名的 Focus 時尚流行館，今年將以《作伙嘉年華》登場，將街頭化身伸展台。「榮耀揮旗牛仔」高舉旗幟帶領隊伍、「花樣蝴蝶結少女」以多層蝴蝶結設計展現俏皮甜美氣息，連結你我步伐，為府城注入最繽紛的歡騰節奏。

除有南臺灣偉士牌車隊亮相同慶，與市民一同共享城市的熱情時刻外；來自新北的天馬戲創作劇團，也將帶來精彩的高蹺雜技與小丑演出，將馬戲的驚喜與笑聲灑滿街頭；臺南市政府觀光旅遊局─吉祥物魚頭君、臺南左鎮化石園區吉祥物 KOKO吉祥物也化身城市親善大使，為遊行增添可愛與祝福的魅力。首次加入的台南武德殿劍道隊將以俐落劍影展現傳統武藝精神，臺南市美術館志工合唱團以人聲為城市獻上祝福，與善化高中儀隊、臺南高商標兵儀隊及台南應用科技大學時尚設計系等青年團隊將共同描繪府城的青春與活力。

當遊行隊伍回到林百貨，將由甫獲今年臺南市傳統藝術比賽特優的虎山實小鼓隊以氣勢磅礡的鼓聲迎接大家，緊接著舞台活動將由統一獅Uni Girls啦啦隊登場，以熱力四射的舞姿掀起全場高潮，展開舞台活動的序幕。

