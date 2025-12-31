林百里、黃仁勳都愛的私廚開分店！孫麵店用最純粹的蔥油拌麵，挑戰信義區最強平價麵食

台北｜孫麵店

有「全台最難訂私廚」的內湖喜相逢麵館，是廣達林百里與輝達黃仁勳等名人的愛店，

不僅難訂加上價格又高，非一般人願意嘗試的私廚天花板；

但現在想吃喜相逢麵館的民眾有福啦，

喜相逢麵館創辦人孫哥在新光三越A11美食街開設全新品牌「孫麵店」！

讓高不可攀的私廚料理，走進平民的生活。

「孫麵店」位於新光三越A11的B2美食街，不少饕客聞風而來，

百貨一開門「孫麵店」門前就開始排隊。

店內座位不算多，算一算大概30多個座位，目前是試營運期間，

外場的應對與處理並不到位，期待開幕後能越來越上手。

「孫麵店」只賣兩套拌麵套餐，一碗麵配一碗湯，一套售價是320元，

價格看似高昂，但相對於平均一人要價7千~8千的喜相逢私廚，

「孫麵店」倒是親民許多，至少人人都吃得起也吃得到。

孫哥的理念是把累積的廚藝灌進每一碗麵、每一盅湯、每一份小菜裡，

用最簡單的形式，品嚐出那股最純粹的感動。

蔥油拌麵套餐是一碗蔥油拌麵配蝦仁酸辣湯(照片中為蛤蠣雞湯)。

簡簡單單的蔥油拌麵，一上桌就聞到其香，麵條用的是細麵，

配上義大利純橄欖油和新鮮蔥白煉淬成的蔥油，很純粹卻很耐人尋味的味道，

另外拌麵搭配的煙燻黃金蛋超好吃！

軟嫩的蛋白、半熟濃郁的蛋黃，吃起來還有煙燻香，無論是口感還是風味都絕佳。

蔥油拌麵搭配的是蝦仁酸辣湯，現煮的湯品，需要時間等待，

酸香柔和，辣度不高，手剝蝦仁彈牙鮮美，蛋花蓬鬆滑順，蠻精緻的一款酸辣湯。

炸醬麵套餐搭配的湯品是蛤蠣雞湯，後面再跟大家介紹。

炸醬麵另外附上一份五種配料，可以先吃原味再加入配料。

炸醬麵用的是寬麵，配上濃郁肉醬，鹹淡恰到好處，不過有些難以沾附麵條，

若是兩款拌麵相比，比較喜歡蔥油拌麵多些。

「孫麵店」復刻了多款喜相逢的經典小菜，只要點套餐就享三種小菜組合加價購100元，

小菜是隨機出的，如果有特別鍾情哪一道小菜，就用單點方式。

當天三種小菜分別是麻醬小黃瓜、酸辣土豆絲、麻辣素雞，

爽脆的小黃瓜加上香濃的麻醬，是安全牌，細切馬鈴薯微酸帶辣，比例剛剛好，

Q彈的素雞兼具麻與辣雙重奏，相當入味。

(因為餐與餐之間相隔非常久才上，所以忘了哪些餐點有拍哪些沒拍，回家才看到最先上的小菜都沒拍到，

所以用影片的截圖來分享)

捲起圓筒狀的紹興醉雞腿，肉質紮實有咬勁，紹興酒香十足，是搭配乾麵的好搭檔。

單點的蛤蠣雞湯比套餐附的還要大碗，這是冬季限定的湯品，

蛤蠣雞湯是沒有雞肉的，主以醇郁的雞湯為基底，推疊上蛤蠣的鮮美海味，

濃中帶甜的滋味，宛如在寒冬裡送上暖意。

整體來說「孫麵店」的拌麵、小菜、湯品都有其水準，

一套320元有人覺得貴有人覺得值得，反正自己喜歡、開心就好，

沒辦法吃私廚，吃吃平價版的拌麵、熱湯也是不錯。

孫麵店

所在地址：臺灣臺北市信義區松壽路11號 (新光三越A11 B2)

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅