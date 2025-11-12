林百里年初預言廣達乘AI浪潮而上成真 AI佔營收比重已近5成

廣達董事長林百里在年初所預言，「AI大潮浪起，廣達會乘浪而上」最新公布營收確實如林百里所言，AI伺服器占營收比重已達近5成。（攝影／鄭國強）

代工大廠廣達12日舉行線上法說會，並且公布第3季財報，廣達單季「雙率雙降」，獲利季減2.5％，獲利微降至164.31億元，每股純益4.26元；前三季稅後純益527.9億元，創同期新高，每股盈餘（EPS）達13.7元。

外界最關心營收來自AI相關訂單部分，廣達財報顯示，伺服器業務已佔整體營收比重約7成，而AI營收佔伺服器的比重也達到70％，換言之，AI伺服器已佔廣達營收比重約49％，已將近5成。正如廣達董事長林百里在年初所預言，「2025年是喜年，廣達有非常好的機會，AI大潮浪起，廣達會乘浪而上。」

看好2026年AI相關營收仍將呈現3位數成長

展望2026年，廣達也預期，AI相關營收仍將呈現3位數的成長，同時因為雲端CSP客戶持續上調AI資本支出，不僅訂單已大致底定，加上還有數家新客戶的專案也將陸續出貨，讓廣達看好整體AI訂單的能見度可達2027年。

林百里之前在尾牙上說，廣達將跟著AI走，沾著AI的光，目標「天下的廣達與廣達的天下」。

廣達指出，現在是每個客人都有新的訂單進來，不僅如此，還有新的客戶進來，整個市場成長是超乎我們原來預期的多，「我們樂見這個市場的發展，有新的訂單進來跟新的客人進來。」

供電是AI發展關鍵，明年AI產能較目前擴充一倍

近期的零組件供應問題，廣達表示，客戶的議價能力比較強，從過去在筆電及伺服器開始，就跟主要客戶一起來解決針對關鍵零組件的問題。

談到AI發展，廣達表示，最關鍵的還是電力供應，因為在不同地區、國家，電力的供應並不是那麼及時的，由於是AI這種大量的需求，也因此，廣達過去幾季在海外的布局，都是為了對電力儲備所做的準備。

廣達指出，客戶對於加速AI資料中心投資的需求非常迫切，公司必須及時擴充新廠房以及各項關鍵設施，預估到2026年底前，AI產能將較目前的規模擴充一倍以上，因此2026年的資本支出會比2025年的200億元更多，而前9月已經支出的資本支出總額已達113億元，實際的支付時程將依據各專案的進度而定。

ASIC伺服器受單價影響，營收比重不會特別高

傳統伺服器部分，廣達表示，2025年的年增率high double digit（約17-19％）沒有問題，2026年的話，「我們還是持續有拿到新的訂單，但受限於AI Server大幅成長，所以它是一個小幅成長的情況，預估要到2027年的營收佔比才會大一點。」

至於在ASIC伺服器部分，廣達也表示，所有的客戶他們都有不同的GPU、不同的ASIC，而公司在2025年就已經有出貨ASIC伺服器，預料2026年也有倍數的成長，我們會跟客戶共同開發。不過廣達也指出，由於它ASIC伺服器單價的關係，因此營收佔比並不會特別的高。

