林百里：未來3年是AI爆發期 廣達非常有優勢

（中央社記者吳家豪台北15日電）代工廠廣達今天舉辦尾牙旺年會，董事長林百里表示，未來3年可能都是人工智慧（AI）的爆發期，超級電腦和超級模型的功能加起來，就是應用爆發的時候，「我看未來幾年我們都有非常好的機會」，廣達憑藉超前部署、精準行銷和韌性製造，占據的位置非常有優勢。

廣達今天在南港展覽館1館舉辦尾牙旺年會，席開歷來最多的1300桌，總獎金近新台幣7000萬元創史上新高，最大獎現金30萬元，表演藝人包括戴愛玲、宇宙人、蕭敬騰。

林百里致詞指出，關稅大戰一下子在美國，一下子要在墨西哥和德國，還好到現在平平安安度過。目前面臨AI應用大戰，非常多的模型出現，不知道哪一個是最好，廣達要好好研究怎麼解決問題。

他說，從AI伺服器發展到超級電腦，工程師忙得不得了，從研發技術到供應鏈製造都困難重重，但廣達全員團結一心、努力不懈，終於把每個客人的要求都滿足了。

林百里表示，廣達去年成績創紀錄，今年馬年要做更好，可以一馬當先。

廣達副董事長梁次震說，董事長林百里花很多年時間談要做伺服器和AI，今天終於變成事實。廣達在很多地方設立工廠，過去一年逐漸開花結果。

梁次震提到，有一個很大的挑戰是AI產品的新陳代謝非常快，幾乎每半年就要換一種不同的產品，因此速度是致勝的最佳條件，像台積電就是把傳統的IC設計做得很快很好，輝達（NVIDIA）之所以變成很強的公司也是同樣道理。

梁次震表示，廣達應該以台灣、美國這兩個很成功的典範，作為參考方向，「我們要做到比別人更好，做到比別人更快，我們要做到第一。」（編輯：張均懋）1150115