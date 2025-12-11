林百里「金孫」達明被捧太高？2個月內股價腰斬 「能否站回800元」專家這樣說

被廣達董事長林百里暱稱「金孫」的達明，主要產品包括協作型機器手臂與 AMR（移動機器人），而輪式人形機器人的概念機也在今年自動化展首次亮相。對此，財經臉書粉專「股人阿勳」撰文指出，達明今年9月上市時，真的是把「蜜月行情」演到極致，股價開盤一路噴到825元，盤中爆量、新聞狂推，市場情緒像是「台灣終於有一檔純正機器人股能跟上世界趨勢」一樣。但熱度退去後，短短2個月， 股價從800多一路滑到300元附近，不少投資人心情從AI幻想一路墜落到現實地面，開始懷疑這家公司是真的有料，還是被題材捧太高？現在能不能續抱，還是該停損？

股人阿勳說明，從結論來看，達明是「有賺錢的」， 只是獲利波動很大，2023年幾乎沒賺、2025上半年有明顯好轉。

●2022年：稅後淨利143,550，淨利率10.3%，是「穩定獲利」的一年。

●2023年：稅後淨利11,182，淨利率只有0.9%，等於幾乎打平。

●2024年：稅後淨利93,775，淨利率6.3%，獲利有明顯恢復，但尚未回到2022的水準。

●2025上半年：稅後淨利36,288，淨利率4.1%，但獲利表現略低於2024的平均。

股人阿勳提到，這些數字都顯示公司不是長期虧損股， 而是景氣與投資階段導致盈餘高低起伏。若以「品質好不好」來看，毛利率長期約50%左右， 但營業利益率在1～8%間擺盪，代表研發、行銷與擴產投資吃掉不少利潤， 本質上是高毛利、但仍在擴張期的成長股， 而不是穩定獲利型成熟公司。

至於投資人好奇股價會回到800元嗎？股人阿勳表示，如果以30倍本益比與800元去回推， 達明未來5年需要有達到26~27元的每股EPS預期， 目前離這個目標真的很遠，因為公司僅有1元不到， 就算用誇張的40~50倍去推，也需要20元每股盈餘去支撐，所以短期不要想太多，除非背後有人為炒作，不然達明很難撐住那個蜜月價格。

