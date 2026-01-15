林百里：AI爆發期來臨，廣達穩站對位子

廣達2026旺年會席開1,300桌，董事長林百里致詞感謝員工團結應對關稅與技術戰，帶領營收大增50%，並強調AI應用爆發期已至，訂單能見度直達2027年。（圖片來源／信傳媒資料庫）

全球AI代工龍頭廣達電腦於15日盛大舉行2026年旺年會，現場席開1,300桌，氣氛熱烈。受惠於AI伺服器強勁需求，廣達2025年交出漂亮成績單，年度營收較前年大增50%，再創歷史新高。董事長林百里感性致詞，不僅向全體同仁拜早年，更直言廣達已站在極具優勢的制高點。

廣告 廣告

林百里登台致詞時，首先向員工拜早年，祝賀大家平平安安、步步高昇。回顧過去一年的挑戰，他表示，這一年可用「大風大浪」來形容，公司首要面對的是關稅大戰，迫使廣達在美國、墨西哥、泰國等生產基地之間靈活調度。

挺過大風大浪，三戰全勝創佳績

隨後則是AI技術的「應用大戰」，他語帶輕鬆地表示，現在有非常多模型出現，大家都在看哪一個最好，公司也必須好好研究如何解決問題。最後則是AI伺服器轉型的技術戰，他強調，從氣冷的伺服器轉向水冷的超級電腦，對研發技術、供應鏈及製造都是重重困難，工程師忙得不得了。

即便挑戰重重，林百里感性表示，廣達全體人員展現了團結一致、努力不懈的精神，終於滿足所有客人的要求，他由衷謝謝大家。正是這股勁頭，讓廣達去年的營收相較前年大增50%，創下歷史紀錄，他開玩笑地說，雖然利潤率創新高也沒有太高，但整體表現絕對值得驕傲。

AI應用迎爆發期，廣達佔據優勢位置

展望未來，林百里的眼神充滿信心。他表示：「去年做得好，今年要做更好，再去加薪！」他強調，未來兩、三年將進入AI的高成長期與爆發期。去年廣達成功把超級電腦做起來，今年就是要好好發揮功能的時候，所謂超級模型帶動的應用爆發才正要開始。

富邦啦啦隊的表演節目讓台下的工程師大聲叫好。（圖片來源／信傳媒資料庫）

他自豪地表示，廣達現在站的位置非常有優勢，這全憑藉著超前的研發、精準的製程，以及認真修正技術的態度。他強調，廣達擁有一支面對挑戰更加勇敢、更加努力的團隊，這是公司最強大的競爭優勢。

展望2026，高成長動能不變

針對未來的成長幅度，林百里語帶神祕且輕鬆地表示，大家大概都知道成長會是多少，他心裡雖然敢想，但在台上不敢說，要大家自己去體會。他強調，依照廣達過去的經驗，實際做出來的成果往往比說出來的還要多很多。

除了林百里的感性喊話，執行副總楊麒令也透露，AI需求絕無泡沫化跡象，2026年資本支出預計將翻倍成長至400億元。副董事長梁次震則勉勵同仁，雖然全球化佈局壓力大，但這是邁向第一的必要過程。晚會最後在豪發7,000萬獎金與金曲歌王蕭敬騰的歌聲中，劃下完美句點。

(原始連結)





更多信傳媒報導

聯發科技發表天璣9500s和天璣8500 採用台積電3奈米製程

魏哲家：2026年將是台積電另一個強勁成長的年份 年營收將成長3成

工研院解析CES 2026：生態系成AI商業化關鍵 Gemini落地速度領先

