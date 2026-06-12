林皆興表揚115年國中教育會考優秀學子 肯定三年努力成果
115年國中教育會考成績日前公布，澎湖縣共有20位學生獲得5A以上成績，其中3位學生更獲得5A10＋滿級分，展現優異學習成果；此外，九年級班級數2班以下國中的學生，也有2位分別取得4A1B3＋及3A2B6＋的好成績，表現令人肯定。
澎湖縣政府12日下午於縣府舉行表揚典禮，由副縣長林皆興代表縣長陳光復親自頒獎表揚，向所有獲獎同學表達祝賀，肯定學生三年來努力不懈的學習成果，也感謝師長及家長一路上的陪伴與付出。
林皆興表示，國中三年的學習歷程需要高度的耐力與堅持，能夠在教育會考中獲得好成績實屬不易。他指出，學習的價值不僅在於成績的展現，更重要的是培養面對未來挑戰的能力與態度，期勉同學帶著這份毅力與自信，迎向人生下一個階段。
林皆興也提醒同學，在追求卓越的過程中，要心存感恩，感謝一路以來陪伴與支持自己的師長與家長，珍惜這段共同努力的歷程，將感恩化為持續精進的動力。
表揚學生名單如下：
一、5A10＋、寫作測驗5級分：洪崝恆、陳恩懂、許芮葶。
二、5A9＋：（一）寫作測驗5級分：王心彤。（二）寫作測驗4級分：張宥勛。
三、5A8＋、寫作測驗5級分：林韋彤、蔡朋勳。
四、5A7＋：（一）寫作測驗5級分：洪子甯。（二）寫作測驗4級分：盧禾品、陳逸傑。
五、5A6＋：（一）寫作測驗5級分：郭覲霆、王語安、洪睿妤。（二）寫作測驗4級分：王鈴之。
六、5A5＋、寫作測驗5級分：陳芃羽。
七、5A：（一）寫作測驗5級分：黃聖翔、許鋐莃。（二）寫作測驗4級分：蔡宜諺、楊沛恩、鄭家善。
八、九年級班級數2班以下優秀學生：4A1B3＋：薛兆恩；3A2B6＋：薛棠瑄。
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