林益全戰力外轉戰中國聯盟「薪水打折」 黃勇傳有意加盟海峽隊

前統一獅內野手林益全確定轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），即將加盟上海正大龍隊，新球季月薪為人民幣4萬元（約新台幣17.6萬元），雖然是CPB的頂薪，但僅比他在中職菜鳥年的11萬元略高，比他今年在統一獅的薪資少了9萬元。同時，前統一獅大物新人黃勇傳也傳出將加盟福州海峽隊，而CPB最新釋出的啦啦隊甄選影片中，更出現前中信兄弟人氣團員的身影，顯示中國棒球市場積極從台灣挖角球員與相關人才。

林益全轉戰中國棒球聯賽。（圖／TVBS）

40歲的林益全在遭到統一獅戰力外後，選擇轉戰CPB並確定加盟上海正大龍隊。雖然林益全在CPB能領到頂薪17.6萬元，但這個數字僅勝過他在中職菜鳥年的薪資。林益全職業生涯起步薪資為11萬元，2009年拿下新人王與年度MVP後，獲得100%加薪達到22萬元，最高薪則是在2018年達到80萬元。他今年在統一獅的薪資為27萬元，比轉戰CPB後多出9.4萬元。此外，由於CPB屬於春夏聯賽，有比賽才有薪水，平均下來實際收入可能更低。

許維智表示，林益全轉戰中國應該不是為了錢，而是為了延續自己的棒球生命，想證明自己還能夠繼續打球。同樣可能轉戰CPB的還有21歲的黃勇傳，他傳出將加盟福州海峽隊。黃勇傳曾是2022年統一獅第一指名的大物新人，但去年因積欠212萬元且多次無故缺席球隊練習而被開除，消失在棒壇，現在或許找到第二個舞台。

黃勇傳傳出轉戰中國棒球聯賽。（圖／TVBS）

許維智認為，黃勇傳和王詩聰應該無法領到人民幣4萬元的最高薪水，大概在人民幣3萬元上下就已經很不錯了。除了球員外，CPB最新釋出的啦啦隊徵選影片中，出現了綁馬尾的前passion sister人氣團員王笑笑，以及前味全龍啦啦隊舞蹈總監Amis，她們大跳TWICE經典神曲，讓球迷笑稱中國大陸棒球掌握到精髓。

球評分析，目前CPB不會衝擊中職，因為近年中職票房成長帶動薪資提升，一線球員在台灣依舊具有競爭力。

