林益全確定加盟上海正大龍 轉戰中國棒壇「月薪大砍10萬」

前中華職棒好手林益全確定轉戰中國棒壇。（翻攝自林益全粉絲專頁）

前中華職棒好手林益全今年遭統一獅釋出，在中國城市棒球聯賽（CPB）證實明年1月開打時，就傳出他有意前往發展，今（9日）有媒體報導，林益全已經收到合約，可以拿到CPB限制中的最高月薪，約4萬人民幣（約17.6萬新台幣）。

40歲前職棒好手林益全今年幾乎都在二軍度過，10月15日遭到統一獅宣告不續約，後續也無其他中華職棒隊伍接觸消息，在中國城市棒球聯賽成立消息傳得沸沸揚揚時，就傳出林益全和曹錦輝有意前往發展。

根據《TSNA》報導，林益全已確定加盟上海正大龍隊，並收到合約，林益全可以拿到最高的4萬人民幣月薪（約17.6萬新台幣），而林益全今年在統一獅月薪是27萬。

上海正大龍以上海為基地，球隊基調為黑色。（翻攝自網路）

上海正大龍先前曾傳出為上海兄弟，由於主視覺與隊徽設計，和中華職棒中信兄弟高度相似，引起大批象迷不滿，後來上海隊正式揭曉，據了解，是由成立於1921年的卜蜂（正大）集團贊助，球隊取名上海正大龍，隊徽為一半身黑龍，龍爪上並握著棒球，英文隊名為「SHANGHAI DRAGONS」。

上海正大龍並強調，「棒球在中國的初登板就發生在上海！1863年美國傳教士亨立威廉布恩，懷揣棒球夢抵達上海，並組建了上海棒球俱樂部，時隔162年，正大集團將商業化模式的棒球引入上海，而這次，會是怎樣一段傳奇佳話呢。」

正大集團創辦人謝易初是泰籍華人，在泰國亦稱卜蜂集團。（翻攝自網路）

