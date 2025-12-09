林益全確定加盟上海正大龍 轉戰中國棒壇「月薪大砍10萬」
前中華職棒好手林益全今年遭統一獅釋出，在中國城市棒球聯賽（CPB）證實明年1月開打時，就傳出他有意前往發展，今（9日）有媒體報導，林益全已經收到合約，可以拿到CPB限制中的最高月薪，約4萬人民幣（約17.6萬新台幣）。
40歲前職棒好手林益全今年幾乎都在二軍度過，10月15日遭到統一獅宣告不續約，後續也無其他中華職棒隊伍接觸消息，在中國城市棒球聯賽成立消息傳得沸沸揚揚時，就傳出林益全和曹錦輝有意前往發展。
根據《TSNA》報導，林益全已確定加盟上海正大龍隊，並收到合約，林益全可以拿到最高的4萬人民幣月薪（約17.6萬新台幣），而林益全今年在統一獅月薪是27萬。
上海正大龍先前曾傳出為上海兄弟，由於主視覺與隊徽設計，和中華職棒中信兄弟高度相似，引起大批象迷不滿，後來上海隊正式揭曉，據了解，是由成立於1921年的卜蜂（正大）集團贊助，球隊取名上海正大龍，隊徽為一半身黑龍，龍爪上並握著棒球，英文隊名為「SHANGHAI DRAGONS」。
上海正大龍並強調，「棒球在中國的初登板就發生在上海！1863年美國傳教士亨立威廉布恩，懷揣棒球夢抵達上海，並組建了上海棒球俱樂部，時隔162年，正大集團將商業化模式的棒球引入上海，而這次，會是怎樣一段傳奇佳話呢。」
