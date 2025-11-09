林益全親子同跑「舒跑杯」 用笑容與汗水詮釋運動的快樂

【警政時報 林家嘉／台中報導】

「2025舒跑杯」今（9）日清晨於臺中國家歌劇院前熱鬧登場，現場湧入上千名跑者熱情參與，氣氛熱力四射。中華職棒知名球星林益全特地帶著兩個孩子一同參賽，父子三人精神奕奕，親子同跑的畫面溫馨又感人，成為全場焦點。

林益全帶著兩個孩子一同參賽，現場氣氛熱烈溫馨。（圖／記者林家嘉攝）

林益全受訪時笑說：「運動對我而言不只是工作，也是生活的一部分。帶孩子一起參加路跑，能讓他們體會努力與堅持的意義。」他也提到，平常訓練再忙，只要有空都會安排家庭運動時光，讓孩子從活動中學習自律與團隊精神。活動現場除有熱身操帶動氣氛外，沿途補給站、趣味拍照點與加油區聲浪不斷，大小朋友都玩得盡興。

「2025舒跑杯」台中場清晨登場，吸引上千名跑者熱情參與。（圖／記者林家嘉攝）

主辦單位指出，今年「舒跑杯」以「健康加運動」為主題，分別於5月、10月在北部與高雄場開跑，壓軸場台中場於今日登場，現場人潮絡繹不絕，充分展現全民運動的熱情與城市活力。活動同時提倡環保理念，鼓勵跑者自備水壺、減少一次性用品，讓運動精神與永續環保並行，為健康生活注入更深層的意義。警方也在活動期間加強交通疏導與安全維護，提醒用路人配合指揮，避免進入管制路段，確保活動順利進行。

