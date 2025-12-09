林益全轉戰中國職棒「月薪大砍10萬」 「上海神全」12月中報到
40歲「神全」林益全今年季末被統一獅釋出後，今（9日）證實將轉往中國城市棒球聯賽（CPB）發展，加盟上海正大龍隊，新球季月薪人民幣4萬元（約新台幣17.6萬元），與最後在獅隊的月薪27萬元相比，大砍10萬元，也僅贏過中職生涯新人年的月薪11萬元。
林益全的經紀公司海爾斯透露，中國城市棒球聯賽有3支球隊接觸，目前已達成共識去上海正大龍隊打球，預計12月中報到，屬於短約。上海正大龍隊由成立於1921年的知名跨國企業正大集團贊助，隊徽設計選用龍爪緊握棒球的形象，英文隊名為「SHANGHAI DRAGONS」。
林益全今年球季多在二軍度過，季後遭統一獅列入戰力外名單，也未獲得其他中職球隊網羅，他在球季結束後便積極了解CPB發展現況，且依據CPB規定無須參加選秀即可加盟，吸引數支球隊爭取。
