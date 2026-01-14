林益諄因情緒控管「請辭獲准」？ 江怡臻：我想、也許、大家、就這樣

國民黨發言人江怡臻。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨文傳會副主委林益諄上任後，與媒體互動表現、情緒管理屢遭質疑，除之前在南部傳出連續幹攝影記者拐子後，上週五更在文傳會搥桌、爆粗口，遭黨主席鄭麗文要求即刻停止進辦公室，最終本周一正式宣布請辭獲准。

至於具體請辭原因，國民黨發言人江怡臻今受訪尷尬笑說，林益諄是與鄭麗文當面主動請辭，相關原因「我想、也許、大家、就這樣」。但對林離職後工作安排，江證實，近期會有一些新人事。

而林益諄帶入的新媒體部主任王安國是否跟進請辭？江怡臻則回應，沒有提出。

江怡臻表示，林益諄與媒體發生衝突後，文傳會內部有要求黨工加強工作分際，上週五事件發生衝突後，鄭麗文馬上請林離開黨部，週一有再進行一些溝通，林主動請辭，鄭也准辭。

對於遭林益諄驚嚇黨女性黨工，江怡臻說，目前還是上班狀態，一切正常。

