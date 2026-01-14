林益諄拍桌嚇哭懷孕員工 竟是為要成立網軍

▲國民黨文傳會副主委由林益諄爭議連環爆。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨文傳會爭議又一樁！日前才傳出，文傳會副主委、基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄私下批評爆紅的「萊爾校長」IP，今（14）日又有媒體披露，林益諄曾和攝影記者起口角，且對內依舊有情緒控管不佳的問題，甚至有黨內人士再爆料，有新媒體部成員被叫進小房間痛罵半小時，全是因為林要他們成立網軍帳號，但成員不想配合，導致林情緒炸裂，一度讓一位女同仁驚恐落淚，該位女同仁還懷有4個月身孕。

今天《風傳媒》披露，林益諄日前在高雄黨慶的現場，因為手持自拍棒衝第一排拍攝，或許是林益諄並不了解攝影記者的工作需求，三度被斥責提醒，可能覺得被針對，於是於活動中怒瞪某親藍電視台攝影記者約15分鐘後，竟然上前去槓該攝影拐子，雙方一度扭打，但一下子就被拉開，這事情甚至還驚動到立法院長韓國瑜幕僚出面解決糾紛。



且據《NOWNEWS今日新聞》掌握，1月9日周五，林益諄把4位黨工叫進辦公室，分別是一位女生、三位男生，王安國則因為有事不在，用手機擴音一起溝通。過程中，林益諄要求新媒體成員創矩陣帳號，且一個人要創20個，要新媒體成員們成立網軍帳號，但這些成員認為，新媒體工作是來拍攝、剪輯影片的，因此不願意配合。

據悉，林益諄因此在辦公室內怒吼飆罵、拍桌甚至摔東西，罵到外面都聽得很清楚，聲音大到不只有文傳會辦公室聽到，連外面走廊、聯誼廳都能聽到林益諄聲音，還夾帶有七、八字經髒話，一度讓一位女同仁驚恐落淚，更甚者，其中被飆罵爆哭的女員工，還懷有4個月身孕，當下懷孕的女員工覺得很無助，還傳訊息給外面黨工求助，因此緊急通報主席辦公室，鄭麗文才即時介入，要林益諄都先在家不必到辦公室。

《NOWNEWS今日新聞》記者傳訊給林益諄、王安國，但截至截稿前仍未獲回應。國民黨發言人江怡臻則回應，針對與媒體的衝突，黨中央已明確要求注意工作份際。至於黨內戰力整合部分，強化內部溝通，將透過合理調整，確保團隊順利運作。主席知道內部衝突後，立刻請副主委離開，也會讓副主委卸下職務。

