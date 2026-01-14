林益諄架媒體拐子、怒斥黨工部屬 藍黨工：「美華式對待」再現

國民黨文傳會副主委林益諄。截自林益諄臉書



記者周志豪／台北報導

上任之初原受黨主席鄭麗文高度讚譽的國民黨文傳會前副主委林益諄，週一因情緒況管等問題請辭獲准。不過黨工對林這2個月來在文傳會任職期間的領導與應對，仍心有餘悸，資深黨工更直言，文傳會又遭到「美華式對待」。

出身軍人世家的程美華，是國民黨前主席吳敦義主政黨務末期的文傳會主委。程在任時，不僅與媒體溝通屢生衝突，情緒化內部管理模式，也造成與黨工間諸多摩擦，當時還曾發生巧立名目對黨工罰款等爭議。

林益諄上任後，也未與媒體積極互動。去年11月30日在高雄黨慶現場，還因穿越媒體鏡頭前多次遭喝斥不滿，連續肘擊親藍電子媒體攝影記者，引發媒體同仇敵愾，透過不同管道向國民黨中央反映。

黨工指出，有黨高層嘗試以自身過往與媒體互動，也曾遭推擠、攝影機撞擊，但自己只要想到媒體從業人員薪水不高，卻如此賣力工作，就以自我調適釋懷，以此提醒文傳會黨工與媒體互動要小心，不要演變成衝突事件。

但黨工表示，林益諄聽完黨高層提點後，或許自覺委屈，立即邊比動作邊用台語跟該黨高層抱怨，「伊給你爸推，你爸都沒跟伊講，沒跟你告狀，結果伊跟你告狀，伊什麼意思？」後來黨高層緩頰只是告知，才結束對話。

黨工透露，就在當天黨務高層對林益諄提點結束後，林似乎因情緒上來，後面主持文傳會內部會議，火氣不小，屢嗆黨工「你有我懂嗎？」之後也三不五時找新媒體部黨工耍官威，讓資深黨工直言，「就像看到另一個程美華」。

結果上週五因「黨員Reset拓點計畫」台中與高雄場，新媒體部是否要再派人拍攝鄭麗文授課畫面，再引爆林益諄發飆斥責含新媒體部主任王安國在內黨工，過程中林還捶桌、罵三字經，才讓得知消息的鄭麗文要求返家思過。

黨工表示，因「黨員Reset拓點計畫」台北場新媒體部已拍攝鄭麗文授課內容，革實院評估台中場與高雄場內容應會差不多，就建議新媒體部不用再派人拍攝，但林益諄仍希望新媒體部派人去拍攝鄭後續兩場授課內容。

黨工說，因指令衝突，新媒體部黨工轉向文傳會主委吳宗憲反映革實院建議，吳評估後也同意不用再派人去台中與高雄場，但林得知吳的意見後，深覺不滿，認為未受尊重，最後才爆發上週五訓斥新媒體部黨工事件。

黨工轉述，當天林益諄還要求王安國等新媒體部黨工，之後不得再越級呈報，有問題應該先向林反映，再由林上報；林甚至提醒王，王是由林找來的，應該聽林的話。

黨工自嘲，林益諄對內領導與溝通模式，與程美華如出一輒，文傳會黨工這陣子又遭受「美華式對待」；而鄭麗文當天得知林怒斥黨工訊息後，立即要求林返家思過，自己未約談前不得進黨部，林即於本周一請辭獲准。

