林益諄爆是「臉書基隆社團管理員」！有人罵藍就踢掉

前國民黨副主委、前基隆市議長宋瑋莉的兒子林益諄，日前在公開場合，和攝影記者發生肢體衝突，一度驚動立法院長韓國瑜幕僚出面解決糾紛，目前則傳出林益諄已主動請辭。不過，正當爭議告一段落之時，林益諄又被爆出其實是臉書社團「基隆人大小事」的管理員，不僅經常與網友開戰，若看到有人批評藍營，就會直接將其踢出社團。





林益諄因被攝影斥責，因此動怒和對方發生肢體衝突。（圖／翻攝林益諄臉書）





根據《自由時報》報導，林益諄已非首次引發爭議，因在臉書社團「基隆人大小事」擔任管理員，經常利用社群影響力操作爭議話題，不僅在男星羅志祥過去爆發感情醜聞期間，高調發起「力挺羅志祥」活動，並封其為「基隆之光」，引發大量網友反彈，甚至為了替基隆市長謝國樑，會刪除社團中對其不利的言論，有民眾透露，只要他吵輸，就會將對方踢出社團或封鎖。

林益諄被抓包是「基隆人大小事」管理員，只要見到有人批評藍營，就會直接將其踢出。（圖／翻攝自臉書社團《基隆大小事》）





另1名基隆地方社團版主也出面證實，只要在「基隆人大小事」發表對國民黨不利的言論，管理者便會迅速採取動作。該版主透露，自己就曾無故被踢出社團2次，甚至在林益諄經營的在地LINE群組內，情況也一模一樣。他感嘆，即便只是理性討論市政缺失，也會因為讓他不高興，導致被踢出社團，原本應是互助的地方資訊平台，卻成了為特定政黨操作或宣傳的工具。

網友指出，即便只是理性討論市政缺失，也會因為讓林益諄不高興，導致被踢出社團。（圖／民視新聞網）





隨著相關爭議在網路上發酵，不少網友也抱怨，其實有部分基隆在地社團，早就出現了為特定政黨宣傳、刪除留言的情況，認為這些社群表面主打地方資訊與生活分享，實際上卻帶有明顯政治色彩，讓許多只是想了解地方資訊的網友們感到相當困擾。

