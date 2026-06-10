林睿哲挑戰單機環球降落恆春機場遭拒？ 民航局：無人申請

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民航局表示，曾有代理業者向航空站詢問相關事宜，因恰逢屏東縣政府舉辦的嘉年華活動有輕航機使用該空域，因此，已向業者說明，建議航機利用其他空域，後續並無人向其提出申請。(記者黃宜靜攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕我國愛國飛行員林睿哲近日自美國正式啟航，展開「由西向東」橫跨三大洋、15個航點的單引擎飛機環球極限挑戰，原定在台菲航段順道降落屏東恆春五里亭機場，不料卻遭交通部民用航空局拒絕；對此，民航局回應，因恰逢屏東縣政府舉辦的嘉年華活動有輕航機使用該空域，已向業者說明，後續並無人向民航局提出申請。

目前抵達日本的林睿哲在社群軟體上透露，在申請前往台灣的航路時，遭民航局要求同步提供出境航路資訊。當他將資料補齊後，主管機關初步給出的結論，卻是無情拒絕他後續往南飛行至菲律賓途中、飛經恆春五里亭機場上空的請求。林睿哲無奈表示「雖然有點可惜」，但目前行程不受影響，預計6月13日晚間8點左右，將從日本北海道直航飛抵台北松山機場。

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民航局表示，曾有代理業者向航空站詢問相關事宜，因恰逢屏東縣政府舉辦的嘉年華活動有輕航機使用該空域，因此，已向業者說明，後續並無人向民航局提出申請。近日因連日豪雨，屏東縣府已將活動延期，也已通知代理業者，林姓飛行員如要維持原計畫，業者提出申請後，民航局會全力協助。

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