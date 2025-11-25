林睿庠涉暗網販毒遭美逮捕 北檢發布通緝40年

外交替代役男林睿庠曾在節目上說道，「我叫林睿庠，畢業於台灣大學，我自認是加密貨幣愛好者。」

上節目大秀專業知識，靠著資訊專長獲選外交替代役的林睿庠，曾派駐友邦聖露西亞，因為涉嫌販毒，去年過境美國被美方逮捕、更遭起訴，在當地關押至今，正在等待宣判。

如今北檢也對他發佈通緝。列在外逃名單上的他，涉嫌在暗網販售海洛因、冰毒、古柯鹼等毒品，更賣向全球，短短幾年賺得超過30億台幣。

台北地檢署襄閱主任檢察官高一書表示，「林姓被告涉嫌違反《毒品危害防制條例》案件，因被告逃匿，檢察官於今年6月依法發布通緝。」

儘管他在美國關押，但北檢同步查緝，日前發動搜索，查扣林睿庠在台不動產及帳戶，約談他的母親、列作洗錢被告，更對林睿庠發佈通緝，時效長達40年。

非此案律師邢玥指出，「我國刑法原則上採屬地主義，但是像是販賣人口、劫機或毒品等等，會引起世界公憤的罪，不管行為人的國籍，或者是犯罪的犯罪地是不是在台灣，都會受到我國《刑法》的處罰。」

真理大學法律系教授吳景欽認為，「檯面上的理由要讓後面的訴追比較順暢，那不會因為有沒有通緝這件事情，就影響到後面他回來要不要訴追的問題，所以我覺得這個通緝是宣示的意義。」

北檢大動作發佈通緝，法界分析重在宣示，但無論原因為何，涉犯《毒品條例》，尤其又是販毒，按照世界法原則，林睿庠不僅在美國可能面臨牢獄之災，將來返台後，同樣得接受我司法機關的偵查及審理。