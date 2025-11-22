李登輝「明德小組」防大國誤判 林碧炤：告訴美日台灣要推民主化
11-22
〔記者李文馨／台北報導〕台灣在1995年、1996年面臨兩次中國飛彈危機，時任總統李登輝批准成立「明德專案小組」因應。時任國安會副秘書長的林碧炤昨天出席「2025年李登輝紀念學術討論會」表示，明德專案小組最主要的目的是告訴美國、日本，台灣政策要推動民主化，沒有所謂的台灣獨立，也沒有要改變現狀。
李登輝1995年12月成立「明德小組」，由時任國安局長殷宗文與國安會秘書長丁懋時負責執行，成員包含台灣機械運輸公司董事長彭榮次、曾永賢、張榮豐、林碧炤，以及國安會諮詢委員蔡英文等人，整合外交與情報體系，建立台、美、日三邊的非正式溝通、情報交換與危機管理機制。
林碧炤表示，已故前亞東關係協會會長彭榮次正是國安會明德專案小組重要成員之一，不過彭生前曾交代，若明德專案對外發表必須經其家屬同意，他今天出席該場活動未知會家屬，因此內容皆有所保留。對於明德專案，他除了首次未參與，其餘20次會議皆有參加。
林碧炤指出，明德專案是為了避免大國之間因為台灣問題誤判結果，可會發生核子戰爭，因此明德專案最主要的目的是告訴美國、日本，台灣政策是要推動台灣民主化，「事實上沒有所謂的台灣獨立，也沒有要改變現狀」。
林碧炤提到，李登輝主要戰略是完成並強化台灣的民主化，所以一定要有穩定的兩岸關係，「台灣不會帶來驚訝、不會讓你措手不及，不會用武力解決」。
至於為何明德專案有效？他說，參與談判就是傳遞訊息，把美日台領導人訊息、準確傳遞，再帶回對方的反應。
林碧炤說：「當我們跟他講說，我們最主要的工作就是要完成台灣的民主化，他們回應，這是當然的事情啊。」後來，美國總統柯林頓在上海宣布的「新三不」政策，就是依據美國的國家利益而來，將其定位為柯林頓的中國政策，接續有小布希的中國政策等，其中小布希團隊中有半數皆是明德專案成員，也因此當時無法發表整個紀錄。
在問答環節談及李登輝1999年將兩岸關係定位為「特殊的國與國的關係」原因，李登輝次女李安妮說，她沒有文獻，但有在家中的對談；她記得，李當時對著「德國之音」講「特殊的國與國的關係」，因為情報顯示，江澤民將在10月1日國慶上，對全世界大肆宣揚「大中國」，這對台灣的立場非常不利。
