林碧炤：明德專案是推動民主化 沒有台獨、沒有要改變現狀

林碧炤：明德專案主要目的是告訴美日 台灣政策就是推動民主化 沒有所謂台獨 沒有要改變現狀。

1995年底，台海局勢在中國連續軍演下急劇升溫，李登輝在1995年12月底指示國安局成立「明德專案小組」；前國安會副秘書長林碧炤今表示，明德專案的一個最主要的目的就是要去告訴美國跟日本，台灣的政策就是要推動台灣的民主化，事實上沒有所謂的台灣獨立，沒有要改變現狀。

此外，談到李登輝拋出當年拋出特殊國與國關係；李安妮說，她還記得，為什麼李對著德國之音要講特殊國與國的關係，是因為10月1日中國國慶，江澤民江要在國慶上面對世界大事宣揚對台灣非常不利的事，其實明德小組成員大家都知道，已經研究很久了；因為她常被問起這件事，甚至有些很熟悉的朋友跟她說，「妳爸爸大嘴巴，那個時候時機根本還沒有成熟的時候就講」，但不是因為爸爸大嘴巴的關係，而是有上述因素，不過她也強調，這個不是史料，是在家裡針對這個問題，他向父親詢問所得到的答案。

林碧炤今天在「李登輝紀年學術研討會中」指出，已故前亞東協會會長彭榮次正是國安會明德專案小組的重要成員之一。這個專案當時主要推動就是彭榮次，彭往生前有交代，有關明德專案要對外發表，一定要經其家屬同意，他今天來此，沒有知會家屬所以內容有所保留。

至於明德專案，他說，一共召開21次會議，他除了第一次沒有參加，第二次開始，一直參與到最後。

他說，明德專案最主要就是要來避免誤判，避免大國之間，因為台灣的問題，誤判的結果可會發生核子戰爭，所以明德專案的一個最主要的目的就是要去告訴美國跟日本，台灣的政策就是要推動台灣的民主化，事實上沒有所謂的台灣獨立，沒有要改變現狀。

他指出，李前總統主要的大戰略就是完成、強化台灣的民主化，這是一個大工程，所以一定要有一個穩定的台灣及穩定的兩岸關係，台灣不會帶來驚訝、不會讓你措手不及，不會用武力解決，最想做的就是完成民主化過程。

他說，明德專案為何會那麼有效功能，參與談判就是訊息傳遞，把美日台領導人訊息、準確傳遞。然後再把彼此的反應帶回來，「所以當我們跟他講說，我們的最主要的工作就是要完成台灣的民主化，他們說，那這是當然的事情啊」。

他說，後來柯林頓的「新三不」，就是根據美國美國的國家利益而來，所以「我們就把它定位為柯林頓的中國政策」，以後就有所謂「小布希的中國政策」，以此類推；小布希的團隊裡面大概有一半是明德專案的成員，所以那個時候就不可能把整個的紀錄發表出來就是這個原因。

