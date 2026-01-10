林磐聳603件手稿創作入藏國圖 記錄臺灣設計重要史料

記者黃朝琴／臺北報導

國家圖書館舉行「林磐聳教授手稿捐贈儀式」，正式入藏設計家林磐聳重要手稿及創作共603件，為臺灣視覺設計史與文化研究留下珍貴史料，希望這批手稿在國圖特藏文獻庫，成為後世閱讀臺灣設計、理解臺灣文化的重要入口。

國家圖書館表示，前臺師大美術系主任暨研究所所長林磐聳，目前擔任亞洲大學視傳系講座教授，他這次捐贈的重要手稿，不僅是個人創作的累積，更是臺灣設計發展、文化思維與時代精神的重要見證，透過手稿這種最貼近創作者思考原點的形式，讀者得以深入理解設計如何回應社會、轉化文化，並形塑公共美學。

林磐聳捐贈手稿創作共計603件，包括「臺灣家書」A6明信片手稿500張、「人生行旅」A4信紙手繪作品50張、「電影、電視與生活點滴」A3手稿作品50張以及設計手稿作品3件。內容形式多元，完整呈現他以設計為書寫、以圖像為思考的創作脈絡。

林磐聳表示，設計不僅是形式與功能的展現，更是一種文化書寫與價值的傳遞，設計者的創作過程與成果同樣重要，因為蘊含靈感的啟發與構思的脈絡，透過手繪稿與完成作品的並陳，讓人們得以更具體理解，最初的構想如何經由設計轉化為大眾所見的成品。

國家圖書館指出，林磐聳為臺灣視覺設計領域極具代表性的設計家、教育家與文化推廣者，長年深耕企業識別系統（CIS）、海報設計、設計教育及國際交流，致力於建構臺灣設計的文化主體性，並推動臺灣設計走向國際舞台，作品與學術貢獻深獲國內外設計界高度肯定。

