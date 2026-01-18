林祈烽包場《冠軍之路》逾2000人報名 蔡其昌：人人都能成陳傑憲

台中市議員林祈烽結合企業舉辦《冠軍之路》包場。 圖：林祈烽服務處/提供

[Newtalk新聞] 台中市議員林祈烽、台中市陽光城市發展協會理事長李文烈偕同企業友人，與中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌、立法委員何欣純共同包場《冠軍之路》支持國片，消息公布後，短短三天內即湧入超過2,000人報名，林祈烽隨即緊急加開兩場，以提高民眾中籤機率。

昨（17）日晚間連續舉辦兩個場次，第三場次則因影廳滿場調整至1月19日舉行，三場合計提供近700位民眾進場觀影。放映前後，蔡其昌與教育部政務次長張廖萬堅也到場分享心路歷程，與觀眾交流冠軍背後的故事。

林祈烽說，1981年簽訂的洛桑協議，讓台灣僅能以「中華台北」為名參加各種國際賽事，而非中華民國或是台灣，國家隊抑或國手出賽時也常遭受中共的打壓，但他們從不放棄，努力爭取各種賽事獎項，讓全世界看見台灣。相信《冠軍之路》這部熱血勵志的紀錄片，能使台灣人更加團結勇敢，不再懼怕其他國家的輕視與打壓，用我們自己的方式在各領域上發光發亮，只要努力，就一定能迎接成功到來。

林祈烽表示，感謝亞哥開發建設有限公司及財團法人得根教育基金會的支持，讓他得以一口氣包下三場次，這不僅是台中市首次由議員包場的《冠軍之路》，更希望透過實際行動為台灣隊加油打氣，期盼三月登場的世界棒球經典賽能再創佳績。觀影現場他也特別感謝上好印刷股份有限公司董事長楊勝得與偑巷咖啡負責人莊浚勝，準備香菜歐蕾、香菜拿鐵等特色飲品，讓民眾以「正港台灣味」為台灣隊應援，林祈烽更逐一致贈「神馬龍賺」新春小紅包，氣氛熱烈。

蔡其昌分享，他已六度觀賞《冠軍之路》，並盛讚導演龍男．以撒克．凡亞思的細膩詮釋，帶給他三層深刻體悟。首先，這部紀錄片撫慰了所有球迷，世界冠軍是台灣百年追求的夢想，2024年這支一度不被全國甚至全世界看好的球隊，以4比0完封賽前27連勝的日本隊，創下歷史性一刻，也讓「台灣尚勇」春聯在全國發放超過百萬張，這一刻，大家都想把感動好好留下來。

其次，這部片也撫慰了所有台灣人，正如Team Taiwan中華隊與台灣人長年不被世界看好，但我們從未放棄自己，無論是民主奇蹟或半導體產業，都讓我們在國際上變得關鍵重要，台灣正一步步走在自己的冠軍之路上。第三，這部片也鼓舞正在人生低潮中的每一個人，只要不放棄、再撐一下，光明的出口就在前方，他也祝福大家都能成為各行各業的「陳傑憲」。

張廖萬堅回憶，當時總統賴清德請他負責督導運動部成立期間，中華隊順利獲得12強賽資格，他全程參與並代表教育部到場應援。冠軍賽當天，他還與兒子一同到寺廟求得上上籤，當晚成功奪冠，令他激動不已。張廖萬堅也提到，自己於1999年創立西苑高中棒球隊，26年後台灣終於奪下世界12強賽冠軍，蔡其昌對他說的那句「人生如同棒球比賽，不放棄就會有希望」讓他至今仍深受感動。

何欣純則表示，看著球員為了站上國際舞台所付出的努力，與場上拚搏的精神，令人由衷敬佩。她也感謝最強會長蔡其昌總是在第一時間看見球員的需求，化身「蔡總機」積極協調各項資源逐步到位，為選手打造更好的環境，並帶領台灣隊走向世界冠軍。未來她也將持續以行動支持體育發展，協助建置更完善的訓練環境與基層培育體系，讓更多有志向的年輕球員透過專業訓練，有機會成為國手並站上世界第一的舞台，讓台中市與全台灣持續進步、越來越好。

