林祈烽轉述支持者留言 請盧秀燕勿再自稱媽媽市長 太噁心！

林祈烽問環保局長，「盧秀燕是不是你媽媽？」 圖：取自台中市議會直播畫面

[Newtalk新聞] 台中市長盧秀燕昨天就非洲豬瘟事件道歉時說：「這個事件當中，讓大家擔心了，我非常地抱歉！媽媽做不好，一樣要檢討改進。」多位綠營議員對於盧秀燕一再用「媽媽市長」之詞相當不滿，台中市議員林祈烽轉述市民留言：「你們質詢盧秀燕的時候，可不可以要求她不要再自稱媽媽，噁心到了極點！」

市議員江肇國說：「正告妳：除了你的兒子女兒，沒有人會叫你媽媽，妳的職責就是防疫指揮官。做錯就是認錯、道歉、檢討、下台，沒有什麼好辯解造假的！」

林祈烽今天質詢時問了多位局處長，「市長是你媽媽嗎？」但僅有人事處長回答說，「市長是市民的大家長。」其餘人都不回答。林祈烽說：「市長是媽媽，那總統就是阿公嗎？為什麼沒有聽過其他市長叫爸爸市長，講這什麼鬼話，市長，我還是要轉達一段市民的心聲，你們質詢盧秀燕的時候，可不可以要求她他不要再自稱媽媽，市長就是市長，她到底是誰是的媽媽？噁心到了極點，公私不分她，以為她是全台中人的媽媽嗎？她也配嗎？」

綠營議員指出，市長做錯就道歉，不必故意說「媽媽做不好，一樣要檢討改進。」想用「媽媽」之名來搏取市民同情，的確如同留言的市民說「真的太噁心！」

