林秀玲嘆兒大了「我像孤獨老人」 聞舊愛鈕承澤出獄：同學會都沒參加

【緯來新聞網】林秀玲和璟宣、陳小菁正式登場三立八點檔《百味人生》，今（17日）代表「葉家女人」接受訪問，首次和這兩位「女兒」合作，戲外對17歲兒子已經長大，苦嘆：「現在就覺得自己像孤獨老人，我都只好擼家裡的貓，因為他住校。」

林秀玲時常擼貓。（圖／記者許方正攝）

林秀玲本來對兒子都服務得服服貼貼，但是他已經17歲，「以前媽媽買什麼，她都ok，現在都說我不流行，現在就覺得自己像孤獨老人，我都只好擼家裡的貓，因為他住校」。兒子如果回家也不一定在家吃飯，「有時候會自己出去吃飯，有時候吃完飯就會說要玩一下然後關門」，但她覺得寶貝沒有交女朋友。



另外，老同學也是舊情人的鈕承澤今年1月剛出獄，她並沒有聯絡關心對方且透露，「因為我們同學會每年幾乎都會開，他都沒有參加」，而且在事情發生前就如此，大概只有在早期有參加過一次。

林秀玲這回演反派。（圖／記者許方正攝）

