林秀玲嫌貧愛富踢到鐵板！ 遭「假媳婦」璟宣嗆到啞口無言

林秀玲在八點檔《百味人生》中強勢登場，飾演葉家女主人「方玉蓮」，表面端莊有禮、說話溫和，實際上卻是控制慾爆表、心思縝密的狠角色，凡事都以「為葉家好」為名行操控之實，被形容為「最危險的禮貌型反派」。

林秀玲（右）在八點檔《百味人生》中強勢登場，與「假媳婦」璟宣（左）有諸多對手戲（圖／三立）

劇中，林秀玲極度重視門第與家族聲望，看不起媳婦陳小菁的酒店出身，認定對方配不上兒子沈世朋，不僅暗地蒐證、設局，甚至不惜挑撥離間，成了夫妻婚姻破裂的最大推手。於是她與陳小菁的雙胞胎妹妹璟宣，聯手策劃改變多人人生的「捉姦事件」。

對於這個角色，林秀玲直言「真的會讓人討厭！」先前在《願望》中飾演瘋狂科學家覺得很有趣，這次則被網友形容「嫌貧愛富」，她也不避諱解釋，角色設定本就認為酒店出身、現在又賣杏仁茶的身分不適合當葉家媳婦，甚至可能影響兒子的政治前途。接到角色時，就已做好心理建設，「被討厭就被討厭囉，又不是我本人，下戲就要把負能量放掉。」

璟宣（左）經常讓林秀玲（右）啞口無言（圖／三立）

劇情發展更讓她直呼「偷雞不著蝕把米」，原本想對付陳小菁，沒想到反而換來更難纏的「假媳婦」璟宣。林秀玲笑說：「她真的是跟我旗鼓相當，甚至更壞！」兩人首次合作卻默契十足，私下不僅會認真對詞，也因為彼此的小孩都是高中生，話題特別多、聊得很來。

戲中，林秀玲還被璟宣握有把柄，即使明知對方是冒牌貨也不敢吭聲，讓她形容那種感覺是「隨時都可能被威脅」。她也笑說，若在現實生活中真的被人抓到把柄，一定會先冷靜思考「這件事被公開後，我能不能承受」，再決定如何應對。

璟宣（左）與林秀玲（右）爭鋒相對（圖／三立）

至於現實生活中的家庭關係，林秀玲笑說一家人都是AB型，兒子住校、老公長期在大陸工作，相聚時間不多，反而更珍惜相處時光。

璟宣則表示演得超過癮，「我是劇中唯一可以嗆婆婆的媳婦！」隨時反將一軍，讓婆婆啞口無言，網友更直呼看得超爽，「很少看到婆婆被反嗆，真的大快人心。」不過她也笑說，自己私下其實是乖乖好媳婦型，絕不會正面衝突，遇到事情都是先答應、先緩和氣氛，「事後做不做再說」，尤其在帶小孩方面，絕對不會當面忤逆長輩。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導