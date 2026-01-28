林秀玲嫌貧愛富踢到鐵板！《百味》背後下毒手 竟遭「假媳婦」璟宣嗆到啞口無言
三立八點檔《百味人生》中，林秀玲飾演葉家女主人「方玉蓮」，一出場就自帶壓迫感。她表面端莊有禮、說話溫和，實際上卻是控制慾爆表、心思縝密的狠角色，凡事都以「為葉家好」為名行操控之實，被形容是「最危險的禮貌型反派」。
聯手「假媳婦」反遭勒索握把柄
劇中林秀玲極度重視門第與家族聲望，看不起媳婦陳小菁酒店出身，認定對方配不上兒子沈世朋，不僅暗地蒐證、設局，甚至不惜挑撥離間，成了夫妻婚姻破裂的最大推手。於是和陳小菁的雙胞胎妹妹璟宣，聯手策劃改變多人人生的「捉姦事件」，劇情發展狗血又刺激。
劇情發展更讓她直呼：「偷雞不著蝕把米！」原本想對付陳小菁，沒想到反而換來更難纏的「假媳婦」璟宣。林秀玲笑說：「她真的是跟我旗鼓相當，甚至更壞！」兩人第一次合作卻默契十足，私下不僅會認真對詞，也因為彼此的小孩都是高中生，話題特別多、聊得很來。
璟宣自曝私下是「緩衝型媳婦」
戲中林秀玲還被璟宣握有把柄，即使明知對方是冒牌貨也不敢吭聲，讓她形容那種感覺是「隨時都可能被威脅」。她也笑說，如果現實生活中真的被人握住把柄，一定會先冷靜思考，「這件事被公開後，我能不能承受。」再決定怎麼應對。
而飾演璟宣的演員則笑說，這次演得超過癮，「我是劇中唯一可以嗆婆婆的媳婦！」隨時反將一軍，讓婆婆啞口無言，網友更直呼看得超爽，「很少看到婆婆被反嗆，真的大快人心。」不過她也笑說，自己私下其實是乖乖好媳婦型，絕不會正面衝突，遇到事情都是先答應、先緩和氣氛，「事後做不做再說」，尤其在帶小孩方面，絕對不會當面忤逆長輩。
