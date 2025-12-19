林秉宥研判北市動亂是煙餅造成 國防部證實暴徒「煙幕彈」非國軍制式裝備

台北暴徒張嫌在台北車站與捷運中山站無差別攻擊最新統計含犯嫌自己在內已有4人不幸罹難另有9人輕重傷。（圖／翁靖祐攝）

新北市議員林秉宥今（19）日深夜表示，釀成4名人員身亡與9名人員輕重傷的北市張姓暴徒引起騷動的「煙幕彈」不過只是一般「煙餅」罷了，根本不是正規軍事產品；國防部稍早也強調那不是國軍制式設備，呼籲外界釐清。

今天台北車站與捷運中山站爆發連續多起「煙幕彈」釀恐慌並揮刀隨機砍人案，目前除了嫌犯張姓暴徒因墜樓身亡留下一堆謎團外，另57歲余姓保全、27歲蕭姓騎士與37歲王姓男子皆因被張嫌攻擊的刀傷遺憾於搶救後身亡，還有9人正陷入大小不等的輕重傷治療中，幸好暫無生命危險。

曾服空軍志願役的張男在服役期間服務於通訊中隊無線電架設工作，他在2022年一次休假期間外出「酒駕」被抓包無奈由軍方提前汰除退伍。失去現役軍人身分後，張男後頭又因「教召令」沒收到而被認定妨害兵役遭桃園地檢署發布通緝。

動亂消息一出，坊間流竄生存遊戲或軍用品釀禍的傳言，對此熟知軍事涉略與戰略研究的林秉宥看了直搖頭，直斥是沒有概念的外行人胡亂抹黑生存遊戲或軍用品，因為所謂「煙幕彈」一看就只是仿造的煙餅，絕非真正的軍規產品。

研究軍事多年的新北市議員林秉宥直指外傳台北暴徒張嫌使用的「煙幕彈」根本只是仿造的「煙餅」，真正軍事上不會這樣使用。（圖／周志龍攝）

據了解，煙餅廣泛應用於影視與攝影的特效中，能製造大量煙霧並營造層次感或神祕氣氛。煙餅成分通常包含硫磺、鋸末及乾燥劑，也有新式煙餅採用食品級甘油或丙二醇以減少異味與刺激，只要輕輕「掰」下一小塊並用打火機點燃，煙霧便會迅速釋放，尤其在通風不良好的環境下使用一定會導致周邊刺激，餘燼也可能引發火災。

林秉宥意有所指感嘆，敵對勢力就是希望人民沒有任何的手段可以自我防衛，希望民眾警醒自覺，畢竟動盪與威脅並不遙遠。國防部稍早也證實林秉宥所言不假，指出張嫌因2024年11月空軍憲兵警衛營教召未到，被後備指揮部依《妨害兵役治罪條例》移送桃園地檢署偵辦，另「張嫌所用的煙幕彈不是國軍制式裝備」。

