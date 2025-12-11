林秋離逝世三週年！遺孀熊美玲悲曝16:19離開了 整夜失眠無法安睡

記者鄭尹翔／台北報導

已故音樂創作人林秋離今（11日）迎來逝世三週年，遺孀熊美玲一早在社群平台發文，透露自己前一晚嚴重失眠，似乎因為心中早已察覺到這個特別的日子再次來臨。她以深情文字緬懷亡夫，也讓許多歌迷忍不住鼻酸。

熊美玲發文懷念林秋離逝世三週年。（圖／翻攝自熊美玲臉書）

熊美玲寫道：「昨晚失眠了，很嚴重。天微微亮，心思還是無法安定下來，莫非迎來的是特別的日子？！」她回憶，三年前的這個時刻，下午16:19林秋離離開人世，前往「另外一個美好世界」。這段文字透露出她至今仍難以平復的思念。

發文中，她也提到，丈夫離世後的三年間，她努力完成許多計畫，而原定今日要發行的全新音樂專輯，因近期身體疲憊、生病而不得不延期。「但前些日子累壞了、病了，必須得延遲幾天。祢等等好吧？！！！」字句間滿是陪伴與牽掛，令人動容。林秋離生前創作無數經典作品，離世後仍影響華語音樂圈。如今三週年悼念日，熊美玲的深情告白再次喚起外界對他的懷念，也讓粉絲紛紛留言替她加油打氣。

