林穎孟告前辦公室主任共謀詐領助理費 北檢貪污罪起訴

曾被助理爆料是「假面甜心」的北市議員林穎孟，因涉嫌詐領助理費26萬餘元元，日前被法院重判。不過當檢調在偵辦此案時，林穎孟喊冤，認為自己長期背黑鍋，蒙受不白之冤，告發當初向媒體爆料的前辦公室主任吳香君共謀，台北地檢署調查後認為吳香君涉犯《貪污治罪條例》公務員利用職務上的機會詐取財務罪，依法起訴。

林穎孟當選台北市議員後，她聘用的公費助理楊尚偉因課業問題無法繼續勝任助理工作，2019年9月28日她資遣楊男依法應該發給資遣費，由於資譴費並非在「公費助理薪資」支付範圍，必須由林穎孟自掏腰包。

林穎孟為了不想自己花，與時任辦公室主任吳香君共謀，當資譴楊男時沒有立即向台北市議會辦理停聘，遲至同年11月1日才向北市議會辦理，使不知情的的北市議會承辦人員陷於錯誤，為楊尚偉助理工作一直做到10月，並將10月份的「月酬金」3萬元撥入楊男的帳戶，另將勞保費2372元、健保費1373元及勞退機關提撥補助款1818元撥入林穎孟的帳戶，以此詐領35563元。

事後林穎孟被自己的助理們檢舉，台北地檢署調查發現林穎孟除了詐領楊男1個月薪水外，另外又在前男友葉曜彰創業開公司時，將公司設計師拿來當助理人頭，另詐取23萬多元，依法起訴，台北地院於去年11月29日，依2個貪污罪,各判處林穎孟5年8月、3年8月徒刑。

當林穎孟被檢調查辦時，她認為此案是被她的前辦公室主任吳香君向媒體爆料抹黑，認為自己長期背黑鍋，蒙受不白之冤，因此告發吳香君共謀詐領助理費。

台北地檢署調查後認為林穎孟詐領楊尚偉1個月薪水的部分吳香君涉嫌共謀，今依《貪污治罪條例》第5條第1項第2款公務員利用職務上的機會詐取財務罪，、《刑法》偽造文書等罪，依法起訴。

