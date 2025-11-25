林穎孟告發前辦公室主任涉詐領助理費 北檢貪污起訴、建請減輕其刑

前台北市議員林穎孟涉詐領助理費、圖利，台北地方法院一審判處林女有罪，目前由台灣高等法院審理中。林穎孟告發吳姓前辦公室主任涉及詐領助理費案，北檢認定吳女與林穎孟為共同正犯，今天（25日）依貪污等罪起訴吳女。檢方認為，吳女涉案情節輕微，所得或所圖財物或不正利益在5萬元以下，請法院依法減輕其刑。

前台北市議員林穎孟（圖）告發吳姓前辦公室主任涉及詐領助理費案，北檢認定吳女與林穎孟為共同正犯，25日依貪污等罪起訴吳女。（中央社資料照）

據一審判決，前無黨籍台北市議員林穎孟自民國107年12月25日起聘用楊姓男子擔任公費助理，林穎孟因故決定自108年9月28日起將楊姓助理資遣，因資遣費不在議會補助範圍內，為了免除支付資遣費用，108年10月份仍登載楊姓助理為公費助理，向台北市議會詐領公費助理補助費等共計新台幣3萬5563元，直到同年11月間才辦理楊姓助理停聘。

判決表示，林穎孟於109年因經營自媒體等工作需求，要扶植前男友葉曜彰剛成立且缺乏資金及客源的米達克公司，2人謀畫將米達克公司新聘郭姓僱員充作議員公費助理，郭女再依指示從事林穎孟、米達克公司交辦的工作，將應由米達克公司支付或分攤的僱員薪資及勞、健保等人事支出成本轉嫁給台北市議會負擔。

台北地方法院去年11月依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪判處林穎孟有期徒刑3年8月，褫奪公權2年，另依公務員對於非主管監督之事務圖利罪，判處林穎孟有期徒刑5年8月，褫奪公權3年。案件目前由台灣高等法院審理中。

林穎孟告發吳姓前辦公室主任涉嫌詐領助理費案，台北地檢署偵辦後，認定吳女與林穎孟為詐領助理費的共同正犯，今天依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪起訴吳女。