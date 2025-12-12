林穎孟家暴案開庭喊「不是有錢有勢就能施暴」 前夫反批：演戲

林穎孟控訴前夫家暴案今開庭。

前台北市議員林穎孟控訴前夫、誠泰文教基金會董事長林致光家暴一案，今（12日）開庭，林女出庭時激動落淚，希望林男受到相應刑罰，她庭後受訪時強調「不是有錢有勢就能任意施暴」，林男則否認指控，反批林女「哭哭啼啼」、「演戲」，指稱她藉「假家暴」之名另有所圖，雙方說法差異極大，全案預計於2026年1月9日宣判。

林穎孟與林致光婚姻僅維持9個多月，便於2024年初離異，林女指控2023年間遭對方家暴，林男甚至在核發保護令期間、她接受人工生殖手術返家休養時，把她推倒，還搶奪手機及拉扯棉被，造成她挫傷與瘀青，台北地檢署依違反保護令與家暴傷害罪起訴。

今日開庭，法院播放林女提供的相關影像，她作證時多次哽咽，稱長期遭對方施壓，不被允許報警求助；林男則否認所有指控，強調自己從未施暴，並指出，雙方仍有財產分配訴訟進行中，而林女多次調高金額，過去3年6件刑事案，其中5件他已獲不起訴，本案則因檢方誤解而遭起訴，希望法院能查明真相。

庭訊後，林女受訪表示，遭施暴是事實，法院有核發為期2年的通常保護令，且前夫也被台中地院鑑定是中度家暴與中度家暴危險者，她控訴，前夫至今仍不承認家暴長達8個月，還一直抹黑她，希望法律給她公道，強調「不是有錢有勢、有財力就可以任意對別人仗勢凌人與施暴」。

林男受訪時則反批對方「哭哭啼啼」、「演戲」，直言對方是假借家暴之名以達到特殊目的，「所謂的假家暴，是社會不容許的」。

