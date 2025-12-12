林穎孟控前夫家暴關鍵片曝「互扯棉被、嗆丟臉跳針」這重點卻沒錄到

社會中心／台北報導

▲林穎孟提告前夫林致光家暴案再度開庭。（資料照／記者楊佩琪攝）

台北市前議員林穎孟控告與前夫誠泰銀行前董事長林致光家暴，對林男提告傷害等罪。台北地方法院於昨（12）日開庭時，勘驗關鍵的7分鐘錄影畫面，發現雙方僅是為搶奪棉被發生拉扯、跳針互嗆「丟臉」，卻沒錄到「關鍵重點」。

林穎孟2022年12月6日與林致光低調結婚，但婚姻非常短暫，僅維持9個月。由於婚姻中雙方常有爭執、肢體衝突，林女於去年提告對方傷害罪，原先不起訴但在她提出再議成功後，檢方於今年8月起訴林致光，台北地院於昨針對此案開庭審理。

庭上，林穎孟落淚指控前夫林致光推她，讓她跌倒受傷，但從林穎孟於2023年9月15日所錄的家暴證據影片，可見上身打赤膊的林男則不斷對女方重複說，「那是我的衣服」，林穎孟回答「你現在叫我立刻脫衣服？請不要騷擾我，我現在做完人工生殖手術，我需要休息」，並多次試圖強行掀開被單，雙方因此爆發激烈的「棉被拉扯戰」，還互相對罵「丟臉」、「丟臉的是你」。

此外，影片前段兩人都沒有碰觸對方，直到約6分50秒，林致光見到林穎孟拿著手機拍攝，便伸手要拿近林穎孟手上的手機，畫面開始激烈晃動；林穎孟見狀，開始尖叫「你現在要搶我手機，你真的很誇張」、「不要搶我手機」，林致光則回，「那是我的手機」催對方歸還，之後畫面就在一陣晃動下結束，沒錄到林穎孟被推、跌坐在地上畫面。

被問為何手機錄影的畫面會有明顯的晃動？林致光解釋，自己沒有碰到手機，只是快碰到而已，因為他的手有呈現遮擋的動作，因此會比較靠近手機，並強調自己沒有接觸到手機，也沒有如林穎孟指控要搶手機，至於鏡頭為何會晃動？也是只是對方沒有拿穩。

此外，林致光除堅持否認犯罪，同時強調林穎孟3年來對他提了6項官司，夫妻財產分配訴訟還一直喊價要討5000萬，結婚登記才1個月，就被偷錄音，質疑林穎孟與他結婚根本別有居心，都在演戲，林穎孟則反駁，沒有家暴，怎會有保護令。

法官在比對影片內容後指出，林穎孟指控的受傷情節與影片中的肢體接觸動作不符，且影片顯示的拉扯力道與方向，難以造成林女所稱的具體傷勢。此外，現場狀況更傾向於雙方因物品搶奪而產生的意外碰撞，而非單方面的惡意攻擊。全案將於2025年1月9日宣判。

