林穎孟控前夫家暴「關鍵影片」曝！互扯棉被、嗆丟臉跳針7分鐘 這重點沒錄

「甜心議員」前台北市議員林穎孟指控前夫林致光家暴，今到北院作證，怒斥林致光謊話連篇。白廷奕攝



前台北市議員林穎孟與前誠泰銀副董座林致光失和離婚，林穎孟控訴男方經常家暴，某次動手爭搶棉被、手機，還把她推倒在地。台北地院今（12/12）日勘驗當天錄影畫面，林穎孟拿手機拍攝赤裸上身的林致光，不斷表示剛做完人工生殖手術很累要休息，林致光則說棉被是他的，兩人短暫拉扯棉被以後，林致光出手靠近手機，林穎孟尖叫「不要搶我手機」，鏡頭一陣激烈晃動後影片中斷。但沒拍到林致光是否出手推了林穎孟，也沒有林穎孟跌倒的畫面。

廣告 廣告

林穎孟與林致光於2022年12月結婚，才沒幾個月就鬧翻，雙方於2024年1月調解離婚，互控多起刑、民事案件，目前兩人仍在為剩餘財產分配打官司。林穎孟日前指控，林致光於2023年9月15日深夜間，明知她才剛完成人工生殖手術需在床上休息，卻為了拿走她身上穿的衣服出言辱罵，還出手拉扯她的棉被、爭搶手機，並在衝突過程中推她，害她跌倒受傷。

不過，林致光否認當天碰過林穎孟，也沒碰到手機，反嗆林穎孟是在自導自演，仍遭檢察官依家暴傷害、違反保護令等罪嫌起訴。

前誠泰銀行副董事長林致光今出庭仍否認家暴林穎孟，反嗆都是對方自導自演。白廷奕攝

法院今（12/12）日勘驗當時錄影畫面，並傳喚林穎孟出庭作證。畫面中，只見林致光上身打赤膊，對林穎孟不斷重複說「那是我的衣服」，林穎孟回答「你現在叫我立刻脫衣服？請不要騷擾我，我現在做完人工生殖手術，我需要休息。她罵林致光「從11點發酒瘋到現在」，還哽咽著說「請你離開」。

林致光見說不動林穎孟，嘴上說「好吧，我寬容你」一度作勢離開，但聽到對方要求他離開，停下來回嘴「你現在在我家裡」、「因為我不想跟你在一起，請你離開我的視線。」

爭執期間，林致光把目光移到林穎孟身上蓋的被子上，說著「這是我的毯子」試圖拿走，林穎孟馬上叫「為什麼要拿我的毯子，你現在要讓我受風寒。」林致光說「這是我的東西啊」，林穎孟回「我已經說了不會拿走，我明天會放在這裡，你意圖讓我不能休息，你也把我防止感染的藥拿走。」雙方對罵「丟臉」、「丟臉的是你」，一邊拉扯被子，兩人各自跳針重複內容持續6分多鐘。

在這之前的錄影畫面中，兩人都沒有碰觸對方，直到約6分50秒，林致光把手伸過來靠近林穎孟手上的手機，畫面開始激烈晃動。期間林穎孟尖叫「你現在要搶我手機，你真的很誇張」、「不要搶我手機」，林致光說「這是我的手機啊」隨後錄影就在晃動中結束。不過關鍵的搶手機、推人、跌倒情節卻沒出現。

林穎孟庭後受訪時強調，林致光已被鑑定認定是「中度家暴再犯風險者」。白廷奕攝

林致光（中）庭後受訪時強調，林穎孟告他家暴已有多件不起訴，反嗆對方「比假面更假面」。白廷奕攝

林穎孟哭訴，林致光當時搶走手機後，用一隻手高舉手機，讓她怎麼跳也拿不到。過程中兩人身體碰撞，林致光用另一隻手推了她一下，她因此跌倒在地，手機也因晃動跟著掉在地上。她爬著去搶回手機，用手機對著林致光要繼續錄影，但林致光轉身離開，影片也不知什麼時候突然中斷。

但林致光大聲反駁，他從頭到尾都沒有碰到手機，鏡頭畫面會激烈晃動，根本是林穎孟自己沒拿穩。他也強調絕對沒有出手推人，根本沒碰過林穎孟。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

林穎孟告前辦公室主任共謀詐領助理費 北檢貪污罪起訴

遭「甜心議員」林穎孟指控家暴 誠泰前董座強調「沒動手」：她離婚還討5千萬

前夫林致光遭訴嗆：她要分5千萬財產 林穎孟：家暴男放話不值得回應