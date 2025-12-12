林穎孟控家暴今開庭勘驗6分鐘證據影片 林致光否認駁「演戲」
前台北市議員林穎孟2022年與誠泰前副董林致光低調結婚，9個多月的婚姻突然閃離，爆出家暴官司。林穎孟今（12）日開庭聲淚俱下，控訴男方施暴，林致光駁斥說是女方在演戲，全案辯論終結，預定明年1月9號宣判。
今天法官當庭勘驗林穎孟提供的家暴證據影片，6分鐘畫面中，前半段是林穎孟對著林致光拍攝，林穎孟大喊「我不錄影你會私刑暴力」等語，接下來林致光接近鏡頭，畫面天旋地轉結束。林穎孟稱當時撞到膝蓋，但林致光堅稱沒有施暴、沒有搶手機，也沒有身體接觸。
開庭結束後，林穎孟對記者哭訴，「不是你有錢有勢有財力，就可以任意對別人仗勢凌人。如果沒有人推我，我會自己跌到地上嗎？」
林致光則反批「她就是在裝可憐、博取同情」，更直指女方財產分配官司從250萬喊價到1千萬、超過5千萬，懷疑根本別有用心，還說當初的甜心議員是不是變假面甜心，可受社會公評。
而林穎孟2022年涉詐領助理費遭起訴，一審被依利用職務機會詐取財物遭判3年8月、褫奪公權2年，另依圖利罪判5年8月、褫奪公權3年，目前該案件上訴二審審理中。
※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助
※未經判決確定者，應推定為無罪
台北／李若慈、許修銘 責任編輯／洪季謙
