林穎孟現身！控訴前夫家暴 開庭淚訴「不是有錢就可以仗勢凌人」

即時中心／林韋慈報導

前台北市議員林穎孟與誠泰文教基金會董事長林致光婚姻僅9個月就破裂收場，她今（12）日現身台北地院開庭，並接受媒體採訪，紅著眼眶控訴林致光長期施暴，希望司法能還她一個公道。









林穎孟控林致光於2023年9月時，在家中推倒她導致膝蓋挫傷瘀青，台北地檢署以家暴傷害罪起訴，今（12）日上午台北地院傳喚林穎孟出庭，並勘驗6分鐘事發手機影片，林穎孟哭訴，林致光一再施暴，甚至不顧她當天動完人工生殖手術需要休息，連騷擾她4小時還搶她棉被和手機。



林致光則當庭駁斥，並表示自己根本沒碰到林穎孟，也沒有推她以及拖行，隔兩天驗出的傷勢並非他造成；更指林穎孟是在演戲裝可憐，她擅長以哭泣博取同情。

林穎孟受訪時控訴，林致光至今仍不承認家暴，但若沒家暴，法院為何會核發為期2年的通常保護令，並且表示林是台中地院認證的中度家暴與中度家暴危險者，林致光不認長期家暴還一直抹黑她，希望法律給她公道，並表示並不是有錢有勢就可以為所欲為。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

