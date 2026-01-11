本報綜合報導

世界棒球經典賽將在3月開打，中華隊將在15日於高雄國訓中心展開第一階段集訓，近期包含投手鄧愷威、黃子鵬都陸續宣告缺陣，剛簽下8年1.8億合約的樂天桃猿隊長林立也在舊傷考量下確定不參戰。

內、外野都能守的林立，是2024年世界12強棒球賽奪冠成員，不過近期被問到經典賽參戰意願時回答保守，經紀公司展逸國際10日表示，「考慮到身上一些舊傷仍需要時間復原，與球隊及（中華隊）曾豪駒總教練討論後，林立確定不參與本次經典賽。」

林立生涯參加過大大小小國際賽，包含2017世界大學運動會、2023經典賽、2023杭州亞運以及2屆12強，但近年多次遇到傷勢影響出賽，林立日前被問及經典賽時就曾說過：「大家知道我的傷比較多，會跟防護員、醫生討論身體狀況，有沒有選我就讓教練團決定。」

日前美國職棒舊金山巨人隊投手鄧愷威考量職業生涯，婉謝中華隊邀請，而中職台鋼雄鷹隊投手黃子鵬也預計不會參加這屆經典賽。