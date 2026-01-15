林美燕推寒假營養午餐 不間斷

持續十二年的弱勢學子寒暑假營養午餐不中斷，議員林美燕宣布「與愛同行、營養馬上」二十六日開跑。

由議員林美燕攜手愛心團體合辦的安平、南區弱勢國中小學生「寒暑假弱勢學童免費營養午餐資助計畫」，持續十二年，今年物價不斷上漲，活動差點難產，幾經努力，林美燕宣布「與愛同行、營養馬上」計畫不中斷，寒假期間提供十八校學子、共三七０份愛心便當。

弱勢學童午餐便當從廿六日起至二月十三日，共十五天，提供十八校、三七０份愛心便當，預計經費高達四十二萬元。包括康黃金慈善協會總會、台南市婦女聯合會、中華九紫慈善會協會、康黃金慈善協會安平分會等，都強調持續支持。

林美燕指出，「與愛同行，營養馬上」計畫服務對象為弱勢家庭學生，除社團外，感謝許多善心人士以個人名義樂捐，金額從五百元至十萬元不等。預計接棒的林美燕兒子葉翰勳感謝各方資助，一份午餐代表的不只是填飽肚子，更是給孩子溫暖、關懷、愛與希望。

受資助學校包括南寧高中及新興、大成、金城、安平國中和新興、日新、永華、喜樹、省躬、龍崗、志開、安平、億載、新南、石門國小和西門實小、億載國小漁光分校等校。發放營養午餐地點為台南市議會門口、日新活動中心、林美燕國民路和灣裡服務處，春節過年前將發放紅包，婦女聯合會榮譽理事長李淑鈴更當場允諾加贈便當袋。