林美燕爭取劃設灣裡醫療用地

議員林美燕關心灣裡地區整體發展及長者照護。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南邁入超高齡社會，議員林美燕總質詢時，帶領上百名灣裡高齡族，要求市府進行喜灣重劃時，能規劃醫療用地，並搭配醫療公車等，提供長者更便利的生活。

林美燕指出，南區沒有大型醫院，長輩至大醫院看病得不斷轉車，雖101路都會公號公車可達成醫，其他大型醫院如奇美、安南、市醫還是千里迢迢，公辦喜灣重劃正進行土地登記，長輩最需要的醫療用地應加以規劃。市長黃偉哲回應，一、兩百床的地區醫院用地約零點五公頃，會跟國產署爭取對外招商，比照市醫經營模式。林美燕建議開發其他公車路線，停靠大型醫療點。

長輩除健康，經濟問題也相當重要，林美燕說，台南最低生活費標準為一萬五千餘元，全市近兩萬名長輩領取中低收入生活津貼，中央制訂的補助約八千餘元，有高度落差且因家庭因素，有些長者申請卡關，希望彈性放寬。且全市只有二十間全日型住宿身障照顧機構，提供兩千六百餘床照顧，台南有多達十萬多名身心障礙者，家屬反映床位不足、候補期過長，床位資訊不夠透明，且收費高昂，恐造成家庭壓力和潛在社會問題。

市府規劃灣裡第三個重劃產業園區，位在二仁溪北側，可望帶動南區就業機會，林燕祝話鋒一轉，強調民眾反映路名不佳，如青森路為輕生路、弘前路為黃泉路，幾經反映仍一意孤行，對民眾是極大汙辱。

另，四鯤鯓推出水上市集，卻缺乏入口意象與地景藝術，港務公司每年編列高額回饋金，地方卻付之闕如，要求明年提高。