林美秀任創世愛心大使 呼籲支持第36屆寒士吃飽30 送禮到家

▲愛心大使林美秀與個案陳先生、家屬及創世一同圍爐年夜飯。（圖：創世基金會提供）

歲末將至，當大家開始期待過年團聚時，社會上仍有許多弱勢家庭在生活邊緣苦撐，與貧困、疾病奮力對抗。創世基金會10日舉辦「第36屆寒士吃飽30—送禮到家」，邀請演藝圈「國民媽媽」林美秀擔任愛心大使，與服務對象陳先生及太太提前圍爐，同時呼籲社會大眾一人一力，讓愛奔騰，將溫暖與祝福送進每位弱勢心中。

陳先生七年前中風臥床，原本備受呵護的陳太太，毅然扛起照護責任，努力學習翻身、拍背、抽痰等技巧，甚至考取居服員證照，將先生照顧得無微不至。日前林美秀隨創世護理師到宅服務，親眼見到陳太太多年如一日的照護日常，深受感動也充滿不捨。林美秀分享自己也曾是照顧者，以前父親生病，母親身體也不好，當時不曉得有什麼資源可求助，只能獨自摸索，所以能夠體會孤立無援的感覺。照顧是一條艱辛漫長的路，家屬是全年無休，沒有喘息的空間，生活除了壓力沉重，也常伴隨孤單無助。只要大家多付出一點關心，他們就多一份力量。林美秀也特地送上暖心手作小禮，祝福陳先生和太太平安過好年。

現場林美秀也與這對承受重擔的夫妻提前圍爐，品嘗今年年禮的七道應景佳餚，包括：開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福滿秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香、精選豬肉鬆，熱騰騰的菜餚帶來濃濃的年節暖意。林美秀更親自餵陳先生，讓他也一嚐年夜飯滋味，場面十分溫馨，這一餐帶給弱勢家庭的不只是吃飽，更是一份被記得的溫暖。

創世基金會表示，今年受到天災與景氣的雙重衝擊，可感受到生活格外辛苦。即使環境艱困，整體捐款較往年顯著下滑，距離活動剩一個多月，目前經費僅達四成，但創世仍堅持服務不中斷，與華山、人安基金會策略聯盟，將持續辦理「第36屆寒士吃飽30-送禮到家」，守護社會最底層的殘、老、窮。活動預計於115年2月2日至13日，將年禮與應急紅包親自送到全台近14,000位植物人家庭、寒士、街友、待拉單親媽媽及清寒長輩手中，讓他們能吃上一頓象徵團圓的年夜飯，在冷冽寒冬中感受到溫暖與希望。邀請社會大眾共同響應，認助年禮800元、應急紅包600元，讓「送禮到家」如陣陣暖流，陪伴弱勢度過最需要支持的時刻。愛心專線：03-3397826 分機9（吃飽小組）