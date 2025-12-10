林美秀化身愛心大使 籲助弱勢家庭過好年

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）被稱為「國民媽媽」的演員林美秀化身愛心大使，力挺創世基金會「第36屆寒士吃飽30」送禮到家活動，邀大家發揮愛心，盼募集1萬4000份應急紅包及愛心年禮，助弱勢家庭過好年。

「寒士吃飽30」送禮到家活動今年邁入第36屆，從最開始找義工一起做便當，挨家挨戶送暖，到後來的辦桌圍爐，即便一度被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂，創世基金會與華山、人安基金會策略聯盟仍持續送禮到家，讓弱勢家庭在忙於生活之餘，感受社會溫情。

今年預計募集1萬4000份應急紅包及愛心年禮，「國民媽媽」林美秀擔任愛心大使，和創世基金會服務對象陳先生一家人拍攝宣傳影片。她今天下午特地出席媒體說明會，共同邀請社會大眾響應活動。

林美秀透露，當初接下拍攝影片任務心情掙扎，因為那樣的場景總讓她感傷，想起自己獨自摸索如何照顧年邁爸媽的無助，沒想到這一趟有了全新體悟。

「謝謝給我這機會踏出這一步。」林美秀說，她要告訴正處在類似狀況的家庭，「不要當作負擔，而是一種學習」，每個人都會有生老病死的時候，她很感謝基金會和陳家，「讓我有機會把沒照顧好爸爸的那一段缺憾，彌補回來。」

7年前陳先生突然倒下，陳太太毅然扛下照護責任，努力學習翻身、拍背、抽痰等技巧，甚至考取照護員證照；當好不容易等到創世有床位可入住時，她卻堅定地說：「我還有照顧他的能力，把床位留給更需要的人」。

創世基金會公共關係暨社會資源部主任吳昭芬坦言，今年因災情不斷，募集狀況不太理想，目前僅募到約4成，還有6成缺口，但預計明年2月2日就要展開送禮活動，時間相當緊迫；呼籲大家只要分享一點點力量，就可讓全台1.4萬個弱勢家庭又有動力面對照顧長路。

林美秀說，每個家庭都可能會發生狀況，但沒有人願意、也不希望遇到；最近年終尾牙季到來，若抽到獎金可考慮捐出一點愛心，也可揪三五好友，每個人出一些、一起做好事。她也會號召演藝圈好友響應，相信大家都很樂意。（編輯：吳素柔）1141210