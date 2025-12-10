林美秀曾歷經孤立無援！照顧病父同理長照之苦寒冬獻暖

【緯來新聞網】林美秀今（10日）擔任創世基金會愛心大使，分享自己也曾是照顧者，以前父親生病，母親身體也不好，當時不曉得有什麼資源可求助，只能獨自摸索，所以能夠體會孤立無援的感覺。

林美秀與服務對象陳先生及陳太太提前圍爐，同時呼籲社會大眾一人一力，將溫暖與祝福送進每位弱勢心中。提到照顧是一條艱辛漫長的路，她能共感家屬的辛勞，因為只能是全年無休、沒有喘息的空間，生活除了壓力沉重，也常伴隨孤單無助，所以今天特地送上暖心手作小禮，祝福陳家平安過好年。



陳先生7年前中風臥床，陳太太毅然扛起照護責任，努力學習翻身、拍背、抽痰等技巧，甚至考取居服員證照，將先生照顧得無微不至。林美秀日前隨創世護理師到宅服務，親眼見到陳太太多年如一日的照護日常，深受感動也充滿不捨。現場，林美秀親餵陳先生，讓他能提前一嘗年夜飯滋味，場面十分溫馨。

創世基金會、華山基金會、人安基金會策略聯盟，將持續辦理「第36屆寒士吃飽30-送禮到家」，守護社會最底層的殘、老、窮，活動預計於2026年2月2日至13日，將年禮與應急紅包送到全台近14000位植物人家庭、寒士、街友、待拉單親媽媽及清寒長輩手中，邀請大眾共同響應，認助年禮800元、應急紅包600元，陪伴弱勢度過最需要支持的時刻。

