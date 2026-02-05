林美秀組超狂限定團「福馬林」 最強防腐劑青年節開唱

林美秀(右二)、馬念先(左二)、旺福組成限定團體「福馬林 」，將於 3 月 29 日開唱。（馬念先工作室提供）

林美秀、馬念先、旺福，宣布組成馬年限定團體「福馬林 (FullMoney)」，並將於 3 月 29 日青年節當天，在 Legacy 舉辦「福馬林 金年節」馬年限定演唱會。談到團名的由來，林美秀笑稱：「誰會想叫自己『福馬林』？」一想到成員是旺「福」、馬念先、以及自己的姓氏「林」，這三個字湊在一起簡直是天意。她更直言：「既然叫福馬林，在台上做任何安排都是合理的！」成為馬年樂壇最「福氣」的限定組合。

事實上三人「福緣」甚深，原來當初馬念先與林美秀因拍戲結識，後來讓林美秀在歌壇一戰成名的廣告神曲〈金罵沒ㄤ〉正是出自於馬念先之手，而旺福小民與馬念先合作了林育群的歌〈粗線條〉 ，當時合唱的對象正是林美秀，如此「間接合作」的關係，讓馬念先笑說「原來我們早就在『隱形成團』很久了，兜了一大圈才正式原地出道，這次組團絕對是老天爺安排好的劇本。」

廣告 廣告

林美秀(右二)、馬念先(左二)、旺福組成限定團體「福馬林 」，將於 3 月 29 日開唱。（馬念先工作室提供）

這組看似天馬行空的組合，背後其實有著驚人的實力支撐。計算三組藝人的演藝資歷：林美秀入行 38 年、馬念先 32 年、旺福成軍 28 年，三方加起來的資歷高達 98 年。林美秀豪爽表示，這個數字一聽就會「發」，這是一場累積了近百年的能量釋放。

這次合作由旺福擔任音樂擔當，林美秀則被推派擔任「舞蹈和舞台劇總監」，她熱心地幫大家借了一個練舞教室一起練舞，林美秀信心滿滿，她透露當年因為《金罵謀尢》這首歌開啟了自己在演戲、主持之外的歌唱的契機，而旺福的音樂曲風本就與她的個性契合，演出內容會努力在荒謬與現實間抓到完美平衡。提及演唱會現場會端出怎麼樣的「菜色」獻給買票入場的觀眾，林美秀打包票預告：「每位都有合體於各自的part，絕對讓台下的觀眾驚喜連連，只怕大家嗨到燒聲！」

更多中時新聞網報導

孫協志寵妻 婚宴全聽夏宇童的

康康除夕開金口 嚷合音太整齊

龍千玉4月首開個唱 歌單選到哭