林美秀結婚12年「一定要生女兒」 靠一招收服小10歲老公

林美秀習慣起床先喝1包滴雞精，補足一整天的精神底氣。純煉滴雞精提供



林美秀分享與小10歲老公張熙明結婚12年的保鮮祕訣，身為「純煉」滴雞精 代言人的她透露：「我會幫老公準備黃金蜆滴雞精，那個味道帶點海鮮的鮮甜，男生接受度很高。」雖然2人沒有子女，但她有信心自己會是個很棒的媽媽，「但我有個小堅持，一定要生女兒，因為我太喜歡幫女孩子打扮了，我希望我們不只是母女，更能像無話不談的姊妹，像好朋友一樣自在地相處」。

不論大小螢幕，林美秀總是完美演繹台灣母親的各種樣貌，她坦言過去拍戲總覺得還年輕，熬個夜、少睡一點沒關係，卻忽略了身體發出的求救訊號，直到近年開始懂得慢下腳步，學會與自己的身體對話，「以前是為了工作拚命，現在是為了愛自己和家人而努力」。

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除了把滴雞精當補品，林美秀下廚時也會將它入菜，她分享了一個私房吃法：「麵條煮熟撈起來後，切點蒜末、辣椒，再倒進一點滴雞精拌勻，根據個人口味調整鹹度，就變成特製的乾拌撈麵，最後再配上一碗熱騰騰的滴雞精，真的非常完美。」

雖然沒有小孩，但林美秀很感謝小姪女每年母親節都會在學校親手做康乃馨送她，「這份單純的手作心意，每次收到都讓我覺得特別溫暖、特別感動」。她也大推母親節禮物可以選送滴雞精，「以前的人收到這類補品可能會覺得有點突兀，但現在的人接受度很高，因為真的太方便了」。

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