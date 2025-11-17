林美秀編排《大濛》女子天團大腿舞 想演舞者被導演回營養太好

9m88（中）領軍七仙女跳大腿舞，那一場戲拍攝結束後，9m88直說：「彩蝶歌舞團99.9%都是男性粉絲，剛聽到觀眾鼓譟，超有臨場感。」（華文創提供）

電影《大濛》入圍金馬獎11項。影歌雙棲的9m88在電影中飾演一位追求自由的歌舞女伶「阿霞」，她掙脫童養媳的命運，成為50年代「彩蝶歌舞團」的主唱。「彩蝶歌舞團」的舞蹈則邀請到林美秀親自編排，並以舞團團長「阿雀姨」的身份友情客串，大力支持導演陳玉勳。

林美秀當年以《總鋪師》中「金罵沒ㄤ」的經典表演聞名。這次她助陣《大濛》，導演陳玉勳指定要加入逗趣的「大腿舞」元素，她直呼差點被考倒，但仍親自設計編排。林美秀表示，接到導演電話以為是找她演舞者，笑說：「我都封腿幾年了。」講究細節的導演也沒在客氣，直回：「那個年代沒有像妳營養這麼好的啦。」

導演陳玉勳邀請老班底林美秀替七仙女編舞，更指定要加入「大腿舞」的元素。（華文創提供）

9m88領軍「七仙女」，完全就是50年代的女子天團，演出「大腿舞」時，現場上百位觀眾的狼嚎和尖叫聲，完美復刻了當年保守年代觀眾對美女露腿的熱烈反應。工作人員趁機大聲告白喊「阿霞！我愛妳！」而演出的衣服，不只有鑽、手縫刺繡，還頭戴著50公分長羽毛，讓9m88大讚完全是「高級訂製服」等級。

9m88在電影《大濛》中飾演小時候被送到台北當童養媳的「阿霞」。（華文創提供）

表演方面，9m88必須克服不擅長台語的難關，透過寫滿羅馬拼音的筆記並參考資深歌手的唱腔，最終被導演稱讚「台味十足」，並以「台灣版白雪公主」的形象來演唱角色心事。9m88演唱的電影主題曲〈大濛的暗眠〉也入圍了第 62 屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，並將於她的生日、本月20日全面上架。電影將在11月21至11月23日舉辦口碑場， 11月27日全大上映。

