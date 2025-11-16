林美秀親編女團舞 9m88穿短裙熱跳大腿舞

記者周毓洵／臺北報導

入圍11項金馬獎的話題電影《大濛》今（17）日曝光「風起篇」花絮，其中由9m88飾演的歌舞女伶「阿霞」大放異彩，不只首度挑戰1950年代歌舞團風格的唱跳演出，還在金馬影后等級幕後班底加持下，以亮片短裙、50公分長羽毛的華麗造型，C位帶領「七仙女」女團跳出超吸睛「大腿舞」，現場觀眾尖叫聲震到天花板，讓9m88笑說：「超有臨場感，好像真的在那年代的歌舞廳！」

9m88這次為詮釋阿霞，不只要講臺語、唱臺語歌，服裝更堪稱「高級訂製」等級，手縫刺繡、滿版鑽飾、羽毛頭飾全到位。導演陳玉勳更特別邀請「台灣碧昂絲」林美秀操刀編舞，打造完整復刻50 年代歌舞廳美學。林美秀當年在《總鋪師》以〈金罵沒ㄤ〉爆紅全台，這回接到導演來電，以為是叫她回鍋跳舞，還笑說：「我都封腿這麼多年了！」結果導演只淡定回：「那個年代沒有像妳營養這麼好啦。」讓她哭笑不得，但仍爽快接下編舞重任，甚至義氣客串「阿雀姨」一角。

廣告 廣告

在林美秀「地表最強女團教頭」的指導下，9m88練舞期間信心倍增。美秀姐叮嚀她：「妳是主唱，要有架式，不要急，也不要讓人看出妳緊張。」拍攝當天更安排上百位臨演扮觀眾，導演要求大家要「看到美腿就尖叫」，現場狼嚎一片，甚至還有人大聲表白：「阿霞！我愛妳！」讓9m88演到差點笑場。

片中還能看到 9m88獨唱「春風歌聲」的橋段，她為此提前穿上自備的復古服裝進錄音室練唱，為克服臺語難度，她在樂譜上密密麻麻寫滿羅馬拼音與中文註記，還刻意壓掉自己的爵士腔。導演更指導她想像成「臺灣版白雪公主」，讓阿霞有種溫柔質樸的女性氣息。錄音當天，她的台語發音精準得讓導演大讚「臺味十足」。

電影《大濛》中的彩蝶歌舞團招牌主秀七仙女唱跳，整齊劃一的舞蹈動作配上一字排開的陣容，完全就是50年代的女子天團。（華文創提供）

9m88在電影《大濛》中擔任彩蝶歌舞團主唱，負責編舞的林美秀特地叮嚀她「主唱一定要有架勢！」。（華文創提供）

林美秀除了替歌舞團編舞，在電影《大濛》中還友情客串舞團團長阿雀姨一角，身兼多職不計酬勞只為力挺導演陳玉勳。（華文創提供）

電影《大濛》為了還原50年代歌舞團的演出，導演陳玉勳邀請老班底林美秀替七仙女編舞，更指定要加入「大腿舞」的元素。（華文創提供）

9m88在電影《大濛》中飾演小時候被送到臺北當童養媳的「阿霞」，長大後不願意和養父的兒子結婚，因而離家另謀出路。（華文創提供）