林美秀領軍5大咖組團！資歷合計「高達98年」超狂 成演藝圈福馬林

記者徐珮華／台北報導

林美秀、馬念先與旺福為迎接馬年到來，各取名字1字組成限定團體「福馬林（FullMoney）」，將於3月29日在Legacy舉辦「福馬林 金年節」演唱會。除了中文團名自帶「馬」字，英文團名還特別以諧音梗取為「FullMoney」，可說十分應景，林美秀更直言：「既然叫福馬林，在台上做任何安排都是合理的！」

「福馬林」旺福推機（左起）、馬念先、旺福mami、旺福肚皮、林美秀、旺福姚小民。（圖／馬念先工作室提供）

回顧成團源起，馬念先與林美秀當初因拍戲結識，林美秀廣告神曲〈金罵沒ㄤ〉正是出自於對方之手；旺福小民也曾與馬念先合作林育群（小胖）歌曲〈粗線條〉，當時合唱的對象正是林美秀。馬念先笑說：「原來我們早就『隱形成團』很久了，兜了一大圈才正式原地出道，這次組團絕對是老天爺安排好的劇本！」

計算3組藝人演藝資歷：林美秀入行38年、馬念先32年、旺福成軍28年，三方加起來的資歷高達98年。林美秀豪爽表示，這個數字一聽就會「發」，這是一場累積了近百年的能量釋放。

林美秀擔任「福馬林」舞蹈和舞台劇總監，責任心爆棚。（圖／馬念先工作室提供）

對於這次合作，旺福展現一貫樂觀精神，光是想到大家聚在一起開會，嘴角就會不自覺上揚。馬念先是團體中的「理性擔當」，總不忘不斷提醒團員：「天馬行空很棒，但脫口秀橋段千萬不要玩到收不回來，不要讓觀眾看到想退票！」旺福則被公認是「天馬行空」派的音樂擔當，馬念先笑說：「旺福每次練團都會一直加一直加困難度，讓一旁的音樂總監老師完全不敢分心，深怕一轉眼又是另外一題！」林美秀則被推派擔任「舞蹈和舞台劇總監」，還熱心地租借練舞教室一起練舞。

對於3人認識多年首次合作，林美秀信心滿滿，透露當年因為〈金罵沒ㄤ〉開啟自己在演戲、主持之外的歌唱契機，而旺福的音樂曲風本就與她的個性契合，加上她無敵的舞台魅力，「這組合可以唱歌、可以跳舞，當然要IN啊！」他們也預告，演出內容將努力在荒謬與現實間抓到完美平衡，確保音樂性依舊專業動聽。

