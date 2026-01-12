林美秀、許富凱現身悼念曹西平！追憶生前暖舉：繼續在天堂罵醜八怪

林美秀、許富凱現身曹西平靈堂弔唁。（圖／東森娛樂）





資深藝人曹西平上月29日猝逝，享壽66歲，後事將由乾兒子Jeremy經家屬委託後全權操辦，近日治喪小組宣布曹西平靈堂自10日起開放至25日供親友弔唁，今（12）日開放第3天，藝人林美秀與台語歌手許富凱也一同前來致意，送別演藝圈好友。

林美秀在靈堂內向曹西平喊話：「祝福他，他還是可以在另外一個天堂去罵醜八怪！」許富凱也透露，曹西平一直以來都很支持他，就連他在高雄的演唱會都親自前來參與，給他許多鼓勵，先前許富凱主持節目時，曹西平也曾來作客，「我們一起圓夢在舞臺上唱他最喜歡的日文歌」，沒想到竟成了2人最後一次見面。

談及接下來是否會參加曹西平追思會，林美秀與許富凱語帶保留表示要看工作安排，「但是我相信我們來他已經收到那個祝福了，希望他到那邊可以更開心，也更做自己」。林美秀也透露，稍早在靈堂時有跟胡瓜一起聊天，胡瓜特別叮囑他們一定要健康、平安，「身體要好好的，才能做更多的事情。」



