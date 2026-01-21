林美秀、陳冠霖「吊上樹」 蔡昌憲一見不對勁秒變助教

記者王丹荷／綜合報導

實境綜藝《花甲少年趣旅行》最新一站由林美秀、陳冠霖、蔡昌憲與夏宇童組成旅伴，暢遊北北基。第2次參加《花甲》的蔡昌憲笑說，心情比起第1次放鬆許多，「比較沒有那麼緊張，就是抱著去玩的心情。」不過他也坦言，真正讓他擔心的反而是「自己安排的行程會不會不合哥哥姐姐的胃口」，笑說壓力其實不小，「很怕他們心裡想的是：怎麼會排這個啦！」

談到旅程中最印象深刻的行程，蔡昌憲毫不猶豫點名自己安排的「攀樹體驗」。原本只是想讓大家嘗試不一樣的活動，沒想到卻讓他全程神經緊繃，「看到哥哥姐姐真的被吊在樹上，其實滿緊張的。」他透露，陳冠霖腰椎曾受過傷，林美秀被吊在半空中也明顯不太舒服，讓他立刻從旅伴切換成「助教模式」，全程在旁協助、關心安全，只求大家能順利完成挑戰。

蔡昌憲笑說，那一刻真的深刻體會到，《花甲》不是只有玩，更多的是彼此照顧的過程。而說起這趟旅程顛覆印象的旅伴，蔡昌憲首先提到陳冠霖，「原本的印象就是臺劇男神，又帥又有氣勢。」沒想到實際相處後，才發現他其實是個愛下廚、做事細心又很文藝的好爸爸，反差感十足。

至於最熟悉的林美秀，蔡昌憲笑說她依舊是那個會照顧所有人的大姐頭，但這趟旅行也了解到姐全新的一面，「真的沒想到她這麼會買，什麼都能買！」而夏宇童則因為是太太的高中同學，原本不算太熟，卻在這趟旅程中迅速拉近距離，笑稱對方真的是年輕人，「雖然同年紀，但她很會拍照、拍影片，也很會記錄生活。」

旅程結束後，蔡昌憲才發現這趟《花甲》真正的收穫其實在鏡頭之外。他分享，回家沒多久就收到陳冠霖親自炒的辣椒、林美秀也寄來好吃的水果，彼此不只在旅行中照顧對方，連節日都還會惦記著彼此，「這種關係真的很難得。」他感性表示，能在短短幾天裡建立這樣的情感連結，正是《花甲少年趣旅行》最迷人的地方。《花甲少年趣旅行》每週六晚間10點於台灣大哥大MyVideo網路跟播。

《花甲少年趣旅行》陳冠霖（右起）、林美秀、蔡昌憲與夏宇童暢遊北北基。（台灣大哥大MyVideo提供）

《花甲少年趣旅行》蔡昌憲（左）安排攀樹體驗，把陳冠霖（右）吊上樹。（台灣大哥大MyVideo提供）